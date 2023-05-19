Как и в США, в ЕС считают подозрительным значительный рост экспорта из Армении в Россию

«Благодаря лазейкам в отдельных системах, те, кто хочет обойти санкции, могут это сделать, есть определенные способы обойти санкции через торговлю», — заявил вчера комиссар ЕС по экономическим вопросам Пауло Джентиллони. Высокопоставленный чиновник указал на ряд стран и значительный рост экспорта из этих стран в Россию. Наряду с Казахстаном и Кыргызстаном он также назвал Армению.

Чиновник, однако, не уточнил, о каких запрещенных товарах идет речь.

«Я ни на кого не указываю, но это ясно», — заявил комиссар по экономическим вопросам Евросоюза. Брюссельский чиновник подчеркнул, что этот вопрос является одним из вызовов Евросоюза.

Согласно телеканалу Euronews, после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году объем экспорта из стран-членов ЕС в Армению составил около 1,9 млрд евро, тогда как в 2021 году, до войны, этот показатель составлял 860 млн.

При этом, по официальным данным, экспорт из Армении в Россию в прошлом году увеличился почти в 3 раза по сравнению с 2021 годом, превысив 4 миллиарда долларов. Так, если за первые шесть месяцев 2021 года из Армении в Россию было экспортировано 745 телефонов и модемов, то за тот же период 2022 года их число достигло 53 тысяч.

Помогает ли Армения России обходить западные санкции? Параллельно с участившимися в последние месяцы предостережениями Запада власти Армении регулярно заявляют, что Ереван не помогает Москве в обходе санкций.

Депутат от оппозиционной фракции «Айастан» Национального собрания Армении, экономист Тадевос Аветисян подчеркивает, что помимо устных заверений армянская сторона также должна суметь четко и аргументированно представить Западу обоснование своих заверений.

«Объяснить — значит аргументированно, отчетливо и прозрачно представить все, что сказано в устной форме. Вы можете себе представить, чтобы какая-нибудь соседняя страна встала и сказала: «Да, мы намеренно пытаемся нарушить эти санкции»? Естественно, никто такого не скажет. Все говорят так [как Армения]», - сказал оппозиционный депутат.

«Наше государство должно вести прямой диалог с этими странами, объяснять, что это чисто экономическое сотрудничество, это должны быть подробные факты и это должно носить ежедневный характер», - добавил Аветисян.

По мнению Аветисяна, предупреждения Запада говорят о том, что могут быть предприняты и конкретные шаги, то есть, санкции против армянских компаний.

Санкции – это красная линия для Армении, заявил на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью одному из чешских изданий.

«После событий в Украине логистические цепочки грузоперевозок нарушились или не функционируют. Многие товары, которые напрямую поставлялись в Россию, сейчас идут туда через Армению, Казахстан и другие страны», — отметил армянский премьер.

Пашинян подчеркнул, что Ереван старается быть максимально прозрачным в отношении товаров, находящихся под санкциями, и подчеркнул, что Ереван сотрудничает со всеми сторонами в этом вопросе.

«Там, где есть свободное место, мы с удовольствием идем навстречу российскому спросу. Санкции — наша красная линия. И мы говорим это очень четко российской стороне: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе попасть под санкции», - заявил премьер-министр Армении.