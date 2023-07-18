Оппозиция Карабаха и Армении критикует шаг Арутюняна, карабахские власти возражают

Правильным или неправильным был шаг президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна начать сидячую акцию протеста в условиях полной блокады Нагорного Карабаха? Оппозиция Карабаха и Армении критикует этот шаг, а карабахские власти призывают тех, кто не может помочь, хотя бы молчать.

О своем решении присоединиться сидячим пикетом к акции протеста, начавшейся в минувшие выходные на площади Возрождения в Степанакерте с требованием разблокировать Лачинский коридор, Араик Арутюнян объявил вчера вечером. Цель состоит в том, чтобы привлечь внимание международного сообщества к ожидаемой гуманитарной катастрофе и катастрофе в области безопасности, чтобы те начали действовать. Назвав свой шаг крайней мерой, президент Нагорного Карабаха сказал, что не нашел другого более эффективного варианта в этой ситуации.

«Этой сидячей акцией протеста мы рассчитываем на то, что Армения, Россия, Совбез ООН и другие уполномоченные органы и другие акторы «в первую очередь воздержатся от поощрения и игнорирования дальнейших агрессивных и преступных действий Азербайджана, а затем выполнят свои обязательства по надлежащему выполнению трехстороннего заявления, постановлений Международного суда ООН», - заявил он.

По словам Араика Арутюняна, карабахцы сталкиваются не только с острой нехваткой продовольствия, медикаментов и энергии, но и с «реальной угрозой физического уничтожения» со стороны Азербайджана.

«Мы боремся за реализацию, признание и защиту нашего неотъемлемого права на достойную жизнь и самоопределение на собственной Родине, и это право является естественным и не подлежит торгу и уступкам», - подчеркнул Арутюнян.

Семимесячная блокада Нагорного Карабаха стала еще более жесткой примерно месяц назад, когда Азербайджан запретил Красному Кресту и российским миротворцам предоставлять любую гуманитарную помощь населению Карабаха. Ощущается острая нехватка продуктов питания, лекарств, топлива и других предметов первой необходимости. Вопрос о блокировании Лачинского коридора был в повестке дня последних переговоров лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, но ситуация не изменилась.

«Если в течение недели при международном вмешательстве положение народа Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] не вернется в более-менее стабильное и нормальное русло, то после этого мы прибегнем к более жестким действиям как в Арцахе, так и за его пределами», - заявил карабахский президент.

О каких жестких действиях говорил Арутюнян, ни он, ни другие представители власти Нагорного Карабаха не объяснили.

Оппозиционный депутат Национального собрания Армении, представляющий бывшую правящую Республиканскую партию Армении (РПА), Тигран Абраамян не видит, какими могут быть результаты шага Арутюняна.

«Есть другие каналы для представления ситуации в Арцахе, и я думаю, что главной задачей президента Арцаха должно стать осуществление кризисного управления в данный момент, начиная с акций разного характера, согласованных действий, осуществляемых через армянскую диаспору в разных странах, и заканчивая информированием через МИД различных структур о ситуации в Арцахе с представлением фактической информации. Этот список можно продолжить», - сказал Абраамян.

Глава правящей фракции «Свободная Родина – Гражданский объединенный альянс» Национального собрания Нагорного Карабаха Артур Арутюнян, возразил: «Я не думаю, что здешнюю ситуацию за пределами Арцаха можно понять лучше, чем мы себе это представляем. Таким способом мы пытаемся показать миру преступление, которое Азербайджан совершает против Республики Арцах. Критика со стороны людей и т.д.... если они ничем не могут помочь, то пусть лучше молчат», - сказал он.

Палатка Араика Арутюняна установлена прямо перед резиденцией президента. Как сообщают из Нагорного Карабаха, он будет выполнять свои рабочие обязанности прямо в палатке. На распространенном видео виден его рабочий стол, позади него - флаг Нагорного Карабаха, еще один стол - для совещаний.