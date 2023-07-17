Президент Нагорного Карабаха присоединяется к сидячей акции протеста на площади Возрождения в Степанакерте

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян присоединяется к сидячей акции протеста, начавшейся на площади Возрождения в Степанакерте против блокады Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана. Об этом он заявил сегодня, выступая с обращением.

«Решил прибегнуть к крайней мере, присоединиться к сидячей акции протеста на площади Возрождения в Степанакерте. Это дополнительное усилие для привлечения внимания международного сообщества и призыва выполнить взятые на себя обязательства, прибегнуть к активным и немедленным действиям», - заявил Араик Арутюнян.

Арутюнян отметил, что если в течение одной недели «при международном вмешательстве ситуация в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.] не вернется в более-менее стабильное русло», то после этого они прибегнут к более жестким действиям, не уточнив, о каких действиях идет речь.

Президент Нагорного Карабаха подчеркнул, что «в ходе блокады мы надеялись, что различные акторы международного сообщества устранят блокаду, предотвратят ее дальнейшее углубление, но мы слышали только добрые слова, практического исполнения ни трехстороннего заявления, ни постановлений Международного суда ООН, ни решений ЕСПЧ, ни призывов других акторов мы так и не увидели».

Он отметил, что этой акцией они рассчитывают на то, что Армения, Россия, Совбез ООН и другие уполномоченные органы и другие акторы «в первую очередь воздержатся от поощрения и игнорирования дальнейших агрессивных и преступных действий Азербайджана, а затем выполнят свои обязательства по надлежащему выполнению трехстороннего заявления, постановлений Международного суда ООН».

Президент Нагорного Карабаха выразил уверенность, что с помощью сидячих пикетов и акций протеста в разных странах можно добиться ощутимого результата в этой борьбе. «Международное сообщество должно почувствовать решимость и поддержку армянского народа Арцаху, поскольку ключ к армянскому и достойному будущему Арцаха находится в руках именно армянского народа», - заявил он.

«Присоединение к сидячей акции протеста - это крайний шаг, направленный на мои конституционные, гражданские и национальные обязательства, в этой ситуации я не нашел другого более эффективного варианта», - сказал Араик Арутюнян, отметив, что это никак не повлияет на деятельность государственной системы.

Карабахский лидер отметил, что Карабах борется «за неотъемлемую реализацию, признание и защиту права на самоопределение».

«Препятствование передвижению населения Арцаха, полный запрет гуманитарных поставок в последний месяц, запрет подачи газа и электричества, военные агрессии и провокации нацелены на подавление свободы воли и права на самоопределение народ Арцаха, насильственное порабощение и в конечном итоге этническую чистку», - подчеркнул Арутюнян.

«Мы боремся за собственную родину и неотъемлемую реализацию, признание и защиту права на самоопределение, а это право является естественным и не подлежит торгу и уступкам. В условиях господствующей в Азербайджане системной политики этнической ненависти и дискриминации по отношению к армянскому народу армяне Арцаха стоят перед реальной угрозой физического уничтожения», - заявил Араик Арутюнян.