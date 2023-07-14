На встрече в Брюсселе также будут обсуждены вопросы безопасности и гуманитарного положения армян Нагорного Карабаха – чиновник ЕС

На встрече глав Армении, Азербайджана и Европейского совета, которая состоится завтра в Брюсселе, будут также обсуждены вопросы, связанные с безопасностью и гуманитарным положением армян Нагорного Карабаха, сообщил Радио Азатутюн высокопоставленный чиновник Евросоюза на условии анонимности.

«Мы убеждены, что встречи на уровне лидеров имеют ключевое значение для продвижения мирного урегулирования и недопущения новых столкновений», - подчеркнул европейский дипломат.

Согласно тому же источнику, на встрече будут обсуждены все вопросы повестки дня, в том числе гуманитарные вопросы, делимитация границы, мирное соглашение, права и безопасность армян Нагорного Карабаха, а также открытие коммуникаций в регионе.

В последний раз лидеры встречались в таком формате два месяца назад, подтвердив свою приверженность территориальной целостности друг друга.

«14 мая, мы, по сути, сделали еще один шаг, и, как отмечено в заявлении председателя Европейского совета по итогам встречи 14 мая мы зафиксировали, что Азербайджан признает 29 800 квадратных километров территориальной целостности Армении, а Армения признает 86 600 квадратных километров территориальной целостности Азербайджана», - заявил тогда премьер-министр Армении.

Глава Европейского совета Шарль Мишель после той встречи также заявил, что оба лидера обязались уважать территориальную целостность друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией. Причем он сделал акцент на территории двух стран: 29 тысяч 800 квадратных километров Армении и 86 тысяч 600 квадратных километров Азербайджана, в которые входит также Нагорный Карабах. «Лидеры подтвердили свою безоговорочную приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года и территориальной целостности 29 800 квадратных километров Армении и 86 600 квадратных километров Азербайджана», - заявил европейский чиновник.

Несмотря на заявление Шарля Мишеля, лидер Азербайджана до сих пор ни на одной из площадок публично и четко не заявил, что признает 29 800 квадратных километров территории Армении. После предыдущей встречи Шарль Мишель также лично от своего имени призвал Азербайджан напрямую говорить с населением Карабаха, чтобы гарантировать их права и безопасность в тесном сотрудничестве с международным сообществом.

«Я призвал Азербайджан подключиться к разработке позитивной повестки дня с целью гарантирования прав и безопасности населения в тесном сотрудничестве с международным сообществом. Я также говорил о необходимости прозрачного и конструктивного диалога между Баку и этим населением. Я считаю важным воздерживаться от враждебной риторики, действовать добросовестно и проявлять лидерство для достижения взаимоприемлемых решений», - сказал Мишель.

Однако президент Азербайджана до сих пор продолжает настаивать на том, что армянам Карабаха не нужны дополнительные безопасность и права, они уже гарантированы Конституцией Азербайджана, а если кто-то не хочет жить под юрисдикцией Азербайджана, он может уехать.

Фактически прямой диалог Баку-Степанакерт при сотрудничестве с международным сообществом до сих пор не стал реальностью, хотя премьер-министр Армении подчеркнул, что такой диалог будет способствовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

«Это процесс, который необходим для реального и всестороннего урегулирования отношений с Азербайджаном и установления прочного мира в регионе. Поэтому это значительно ускорит подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном», - в мае заявил Никол Пашинян.

После майской встречи Шарль Мишель также отметил, что есть понимание, что через несколько недель задержанные будут освобождены. С момента этого заявления прошло два месяца, однако Баку до сих пор не освободил ни одного из содержащихся в его тюрьмах армян. Кроме того, за этот период Азербайджан похитил с территории Армении двух военнослужащих, приговорив их к 11,5 годам лишения свободы.

По словам европейского дипломата, на завтрашней встрече в Брюсселе этот вопрос также будет обсуждаться.

Эти трехсторонние встречи глав Армении, Азербайджана и Европейского совета начались примерно два года назад по инициативе Шарля Мишеля. Параллельно переговоры также ведутся в Вашингтоне и Москве. Кстати, по словам высокопоставленного европейского чиновника, встречи в Брюсселе не противоречат другим форматам.

«Лидеры опираются и развивают те дискуссии, которые состоялись между Арменией и Азербайджаном на других площадках, будь то Вашингтон, Брюссель или двусторонние встречи», - сказал Радио Азатутюн европейский дипломат.