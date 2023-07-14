Осканян призывает Пашиняна поднять в Брюсселе вопрос о наличии у Нагорного Карабаха в советский период статуса автономной области

Перед запланированной на завтра в Брюсселе встречей лидеров Армении и Азербайджана бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян сделал премьер-министру Армении Николу Пашиняну конкретное предложение, которое, по его мнению, позволит изменить логику и повестку переговоров и создаст возможность для более благоприятных для армянской стороны решений в вопросе Нагорного Карабаха.

В частности, экс-глава МИД призвал премьер-министра Армении именно в Брюсселе в ходе встречи с Шарлем Мишелем и Ильхамом Алиевым выступить с предложением, согласно которому в повестку переговоров должен быть включен тот факт, что в советский период Арцах [Нагорный Карабах – ред.] имел статус автономной области, то есть был Нагорно-Карабахской автономной областью. Вардан Осканян заверяет, что в первую очередьэто предложение прекрасно поймет именно Шарль Мишель, который был премьер-министром Бельгии - страны, все государственное устройство которой основано на равноправии разных общин.

«Здесь я даю тебе возможность продолжить словарь твоей логики, говоря, что, по крайней мере, я, Пашинян, придерживаюсь той же точки зрения, что я готов признать территориальную целостность Азербайджана, если переговоры пойдут в таком русле, что действительно создадут справедливую и стабильную основу для мира между нашими двумя народами, поэтому я, Пашинян, предлагаю обязательно включить в повестку наших переговоров тот факт и то обстоятельство, что в советский период Арцах имел автономный статус. Вынесение этой повестки на стол переговоров существенно изменит всю переговорную логику, и это будет, как минимум, более благоприятно для армянской стороны», - сказал Осканян.

По убеждению бывшего министра иностранных дел, вопрос Нагорного Карабаха не является обычным внешнеполитическим вопросом. Это общенациональный, экзистенциальный вопрос, и поэтому Пашинян не имеет ни морального, ни юридического права признавать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Есть альтернатива не подписывать подобный документ, заявил Осканян, призвав Пашиняна позвать и выслушать людей, которые делают ему конкретные предложения.

«Ты сдаешь Арцах, ты даришь Арцах Азербайджану, ты отдаешь Родину, наши исторические земли. Это не тот вопрос, в котором ты мог бы игнорировать и не слушать. У тебя нет ни моральных, ни юридических оснований игнорировать этот вопрос, это не в твоей компетенции, у тебя нет морального права, потому что ты прекрасно знаешь, что более 90% населения Армении, согласно опросам, против вхождения Арцаха в состав Азербайджана в любом статусе. Поэтому, исходя только из этого, ты не имеешь морального права подписывать подобный документ. Ты выступаешь против Конституции Республики Армения, ты противоречишь своим же предвыборным принципиальным позициям по карабахскому вопросу, которые были включены в пятилетнюю программу твоего же правительства», - подчеркнул он.

«Если будет необходимость ответить, это будет сделано публично» - пресс-секретарь Пашиняна

Пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян сообщила Радио Азатутюн, что если будет необходимость ответить на предложение бывшего министра иностранных дел, адресованное Пашиняну, то это будет сделано публично.

Что касается завтрашней встречи в Брюсселе, то Багдасарян сообщила, что сначала состоится двусторонняя встреча Пашинян-Мишель, после чего состоится трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана.

Между тем, депутаты правящей фракции «Гражданский договор» сегодня дали ряд оценок предложениям бывшего министра иностранных дел.

Председатель комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян, касаясь ранее сделанного Осканяном предположения о том, что он и группа дипломатов могут совершить прорыв в переговорном процессе за три месяца, при условии, что их наделят соответствующими полномочиями и Пашинян все это время будет хранить молчание, сказал, что есть избранный премьер-министр, есть министр иностранных дел, и сегодня они ведут переговоры по этому вопросу.

«Я уже и не знаю, как реагировать на эти регулярно поступающие экзотические предложения», - сказал Ханданян.

Другой депутат правящей фракции Лилит Минасян, касаясь призыва Осканяна к Пашиняну поднять в Брюсселе вопрос о том, что Нагорный Карабах во времена Советского Союза имел статус автономной области, задала бывшему министру иностранных дел вопрос: как в таком случае Осканян одновременно присоединяется к движению «Айакве»?

Группа общественных и культурных деятелей, бывших чиновников и депутатов инициировала сбор подписей с целью криминализации процесса признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана. К сбору подписей недавно присоединился и Вардан Осканян.

«Г-н Осканян на этот раз раскрывает скобки, он говорит: «Я прошу г-на Пашиняна внести в переговорный процесс идею автономной области». Прошу прощения, г-н Осканян, я хочу уточнить, автономная область в рамках какого государства?» - сказала Лилит Минасян.