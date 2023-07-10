Вардан Осканян повторяет свое предложение и объясняет, какими инструментами можно достичь намеченной им цели

Спустя несколько дней после обещания благоприятного для армянской стороны поворота в карабахских переговорах в случае наделения его соответствующими полномочиями бывший министр иностранных дел Вардан Осканян объяснил, что имел в виду и с помощью каких инструментов можно достичь этой цели.

«Еще раз повторяю свое предложение, я уверен, что это возможно сделать. И как я отметил в своих предыдущих записях, выступлениях, я готов взять на себя ответственность за продвижение этого дела», - заявил Осканян.

«Пашинян далек от дипломатии, и это факт», - утверждает бывший дипломат, добавляя, что неправильно построенный переговорный нарратив и неверные шаги в переговорах поставили армянскую сторону в еще более сложное положение.

Экс-глава МИД предлагает изменить философию переговоров. «Мы должны не любой ценой достичь подписания мирного договора, а всего лишь на данном этапе должны попытаться найти с Азербайджаном возможные пути и средства, которые позволят обоим народам достичь справедливого и прочного мира», - сказал он.

Следующее предложение Осканяна - расширение переговорной повестки. По словам бывшего министра, в сегодняшней повестке нет армянского требования, и следует включить то обстоятельство, что в советские годы Карабах был автономной областью. «Если он [Азербайджан]смеет поднимать вопрос об анклавах, то на тех же картах, где указаны эти анклавы, указана и Нагорно-Карабахская автономная область. И здесь просто нет контраргументов», - подчеркнул Осканян.

Закрепление в переговорах бывшей Нагорно-Карабахской автономной области позволит найти более благоприятное для армянской стороны решение. Более подробно эту свою мысль Осканян объяснил во время другой прямой трансляции в Facebook несколько дней назад. По его словам, в ряде международных документов закреплено, что территориальная целостность уважается, и исключением могут быть случаи, когда какое-либо государство не уважает право на внутреннее самоопределение компактно проживающих народов. «Не уважают или отвергают, отрицают право на внутреннее самоопределение народов, компактно проживающих на своей территории. Если это право не соблюдается, то эти народы уже имеют право на внешнее самоопределение. В этой плоскости право на самоопределение имеет свою четкую формулировку и проявление. В плоскости прецедентов есть решения тех важных судов, которые закрепляют этот же принцип», - сказал бывший министр.

Осканяну непонятно, почему этот инструмент не используется в переговорах. Вместо этого, по его словам, власти Армении поспешили заявить, что Нагорный Карабах входит в состав Азербайджана.

«Арцах [Нагорный Карабах – ред.], который исторически был армянским, Арцах, который никогда не входил в состав независимого Азербайджана, Арцах, который в советский период в течение 75-лет имел автономный статус, Арцах, который последние 30 лет был независимой политической единицей. Этот Арцах мы хотим просто подарить Азербайджану, просто отдать?... Неужели это все, на что способны наши власти?» - задался вопросом Вардан Осканян.

Дипломат, возглавлявший внешнеполитическое ведомство в годы правления второго президента Роберта Кочаряна, уверен, что за счет умеренности, гибкости, логичности, отсутствия максималистских требований в переговорах возможно достичь цели - автономии Нагорного Карабаха.

Реакции властей на новые комментарии, представленные Осканяном во время его трансляции в Facebook, пока нет.

От оппозиции его предложение прокомментировал третий президент Армении Серж Саргсян. «Ситуация может измениться, если сменятся переговорщики. Это однозначно. Вчера я внимательно выслушал предложения Вардана Осканяна. Считаю сказанное им логичным. То, что говорит Вардан Осканян, осуществимо», - сказал Саргсян.

Он также назвал нынешнее положение в переговорах тяжелом, но не безвыходным.

В правящей партии «Гражданский договор» согласны с третьим президентом.

«Мы ведем переговоры, чтобы ситуация не стала безвыходной, - сказал провластный депутат Геворк Папоян. - Серж Саргсян десять лет был переговорщиком, почему не были созданы эти возможности? Десять лет Серж Саргсян был главным переговорщиком, в результате чего произошла война - апрельская война, в результате которой, как он заявил в последний день своего пребывания в должности, когда его избирали премьер-министром, ситуация, по сути, была безнадежной, и не было никаких гарантий, что Азербайджан вероломно не нападет. То есть, он прямо сказал, что война ожидается, альтернативы нет».

С другой стороны, Папоян поднял следующий вопрос: если Серж Саргсян и Вардан Осканян готовы вести переговоры, то по кем выданному мандату? Он напомнил, что на последних выборах мандат на ведение переговоров получил «Гражданский договор», главная цель которого состоит в том, чтобы карабахцы продолжали жить в Нагорном Карабахе так, как жили раньше.