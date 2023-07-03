«Айакве»: сбор подписей с целью криминализации признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана

С целью криминализации признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана группа граждан, в которую входят общественные деятели, деятели культуры, бывшие чиновники и депутаты, инициировала сбор подписей под названием «Айакве».

Авторы инициативы предлагают внести поправку в Уголовный кодекс и установить для должностных лиц, которые от имени Армении признают Нагорный Карабах частью Азербайджана, наказание в виде лишения свободы на срок от 10-ти до 15 лет.

«Первый пункт предусматривает криминализацию признания Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] частью другого государства от имени Республики Армения, второй пункт предусматривает уголовную ответственность за отказ от международного признания Геноцида армян от имени Республики Армения. Почему именно эти два пункта? Потому что эти два пункта прямо упоминаются как общенациональные цели в Декларации о независимости Республики Армения, принятой 23 августа 1990 года, и как таковые являются основой конституционного строя Армении», - сообщил координатор «Айакве» Аветик Чалабян.

Если будут собраны подписи 50 тысяч граждан Армении, то, согласно Конституции, вопрос должен быть внесен в повестку дня Национального собрания. А если парламент его не одобрит, то для вынесения проекта на референдум потребуется 300 тысяч подписей.

«В конце каждой недели инициативная группа «Айакве» будет публиковать число подписей, собранных за эту неделю. При этом следует отметить, что сбор подписей проводится в физическом режиме, а также проводится электронный сбор подписей, обе цифры будут публиковаться в конце каждой недели», - отметил Чалабян.

Может ли инициатива добиться успеха в том случае, когда премьер-министр Никол Пашинян лично заявил, что Армения признает Нагорный Карабах частью Азербайджана, а парламентское большинство - это его команда. Координатор «Айакве» Аветик Чалабян утверждает, что слова премьер-министра не имеют под собой никаких юридических оснований, они начали этот сбор подписей, чтобы заявления Пашиняна не получили юридического закрепления.

«Даже договор не подписан, речь идет об устном заявлении, не имеющем правовой силы, как бы ни пытался Азербайджан представить, что оно имеет правовую силу. Естественно, оно не имеет правовой силы, и мы, во-первых, должны пройти весь этот процесс, во-вторых, мы сейчас начали этот процесс «Айакве» именно по этой причине, чтобы, по сути, мы могли с противоположной стороны затормозить, не позволить начавшемуся процессу признания Арцаха в составе Азербайджана продолжиться», - сказал он.