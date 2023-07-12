«Население Нагорного Карабаха стоит перед реальной угрозой голодной смерти» - карабахцы ждут от властей конкретных шагов

Сегодня многие жители Нагорного Карабаха вышли на улицы Степанакерта с требованием разблокировать Лачинский коридор. Они ждут от властей конкретных шагов.

«Мы ждем здесь, призываем всех прийти и присоединиться к нам, выйдем на площадь, узнаем, присоединится к нам наше руководство или нет, если не присоединится, то предпримем собственные шаги», - заявили участники митинга.

Находящийся ровно семь месяцев в блокаде Нагорный Карабах в данный момент полностью отрезан от Армении. После инцидента с установкой азербайджанского флага на армянском участке моста Хакари в прошлом месяце гуманитарные грузы из Армении в Нагорный Карабах больше не поступают. Только в последние недели по мосту проезжали редкие машины Международного комитета Красного Креста (МККК), перевозившие тяжелобольных из Карабаха в Армению. Вчера Азербайджан запретил и их передвижение, мотивируя это тем, что на этих транспортных средствах пытались доставить в Карабах запрещенные товары, а именно: сигареты, экраны мобильных телефонов, бензин.

В Нагорном Карабахе уже наблюдается рост темпов смертности, заявляет МИД Армении. В распространенном сегодня сообщении внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Армения ожидает, что международное сообщество применит соответствующие инструменты для выполнения юридически обязывающих решений Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля об открытии Лачинского коридора.

«Цивилизованный мир не может и не должен мириться с такими действиями и игнорированием юридически обязывающих решений Международного суда», - говорится в заявлении.

Официальный Ереван отмечает, что население Нагорного Карабаха сейчас стоит перед реальной угрозой голодной смерти, потому что любые поставки продуктов питания полностью запрещены. В Нагорном Карабахе также очевидна нехватка лекарственных средств, необходимых для оказания надлежащей медицинской помощи, в результате чего ряд уязвимых групп населения, нуждающихся в полноценной медицинской помощи, в частности, люди, страдающие онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом, беременные женщины, дети раннего возраста, сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем.

К гуманитарным проблемам Нагорного Карабаха также обратился Запад

К гуманитарным проблемам Нагорного Карабаха, находящегося в полной блокаде, сегодня также обратился Запад, призвав Азербайджан открыть дорогу.

Свободный и открытый проезд через Лачинский коридор должен быть немедленно восстановлен, заявило посольство США в Армении.

«Вчерашнее прекращение гуманитарных перевозок еще больше усугубляет ухудшающуюся гуманитарную ситуацию и ставит под угрозу усилия по укреплению доверия в мирном процессе», - сказали Радио Азатутюн в американском посольстве.

О полной блокаде Нагорного Карабаха сегодня также говорили в Брюсселе. Пресс-секретарь Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и вопросам безопасности Жозепа Борреля заявил, что Европейский cоюз решительно поддерживает реализацию ключевой роли Международного комитета Красного Креста (МККК) в регионе и подтверждает свой призыв к Азербайджану обеспечить беспрепятственное передвижение людей и товаров по Лачинскому коридору.

«Международное сообщество ждет, когда погибнут тысячи людей, чтобы затем лицемерно выразить свое сожаление», - касаясь роли международного сообщества, заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян, потребовав от МККК «зажечь красную кнопку тревоги об опасности геноцида».

«Российские миротворцы перевозят грузы для собственного содержания с помощью вертолетов, в то время как все население Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] находится под угрозой голода, а международные субъекты не предпринимают никаких шагов, кроме заявлений», - отметил омбудсмен, подчеркнув, что ситуация в Нагорном Карабахе уже критическая.