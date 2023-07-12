На армяно-азербайджанской границе уже второй день неспокойно

На том же участке накануне также стреляли. Баку вчера сообщил о ранении азербайджанского военнослужащего.

Ереван возлагает вину за эти инциденты на азербайджанскую сторону, Баку, в свою очередь, утверждает, что обстрел начали армянские силы, а они приняли «ответные меры».

День начался с обстрелов и в Нагорном Карабахе. Степанакерт сообщает, что азербайджанские силы применили миномет в Шушинском районе. О раненых не сообщается.

О чем свидетельствуют участившиеся в последнее время параллельно с армяно-азербайджанскими переговорами пограничные инциденты? По мнению политолога Арега Кочиняна, этому есть два объяснения, первое: Баку хочет мира только на своих максималистских условиях и, не получая желаемого, идет на эскалацию.

«Второй вариант заключается в том, что Азербайджан не особо заинтересован в мире и даже в указанном мной случае не хочет мира, а хочет, по сути, всего. И получается ситуация, когда Армения хочет мира и делает все для мира, а Азербайджан хочет войны и делает все для войны», - сказал политолог.

Находящийся ровно семь месяцев в блокаде Нагорный Карабах в данный момент полностью отрезан от Армении. После инцидента с установкой азербайджанского флага на армянском участке моста Хакари в прошлом месяце гуманитарные грузы из Армении в Нагорный Карабах больше не поступают. Только в последние недели по мосту проезжали редкие машины Международного комитета Красного Креста (МККК), перевозившие тяжелобольных из Карабаха в Армению. Вчера Азербайджан запретил и их передвижение, мотивируя это тем, что на этих транспортных средствах пытались доставить в Карабах запрещенные товары, а именно: сигареты, экраны мобильных телефонов, бензин.

Международная гуманитарная организация ответила, что ни в одном из автомобилей, принадлежащих МККК, не было обнаружено никаких несанкционированных предметов, подчеркнув, что все перевозимые грузы подлежат таможенному досмотру со стороны Азербайджана. В то же время международная организация отметила, что четверо наемных водителей без их ведома пытались перевозить коммерческие грузы на собственных автомобилях, на которых временно был нанесен логотип организации, указанные лица не являлись сотрудниками МККК, и заключенные с ними служебные контракты были немедленно расторгнуты.

Жители Нагорного Карабаха ждут от властей конкретных шагов

Сегодня многочисленные жители Нагорного Карабаха вышли на улицы Степанакерта с требованием разблокировать Лачинский коридор. Они ждут от властей более конкретных шагов. «Пусть придут и присоединятся к нам... Если не присоединятся, мы предпримем собственные шаги», - заявили протестующие.