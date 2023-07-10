Вновь без газа. Гуманитарные проблемы в Карабахе продолжаются

На 209-й день блокады азербайджанская сторона всего на несколько часов восстановила подачу газа в Нагорный Карабах, но до квартир карабахцев голубое топливо так и не дошло. Пока «Арцахгаз» готовился к началу газоснабжения, идущий из Армении газопровод вновь был перекрыт. Почему азербайджанская сторона так поступила, неясно.

Вообще подача газа нарушена уже более трех месяцев, а с начала года из Армении в Карабах не поступает и электроэнергия, потребляется местная электроэнергия, которой хватает на несколько часов в день. И газопровод, и линия электропередач проходят по территории, перешедшей после 44-дневной войны 2020 года под контроль Азербайджана.

Советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян вчера сообщил, что у карабахской стороны по вопросу восстановления, а затем прекращения газоснабжения не было никаких контактов с Азербайджаном. В чем причины восстановления подачи газа спустя три месяца на несколько часов, по словам Бегларяна, можно только догадываться.

«Главной целью этого шага, возможно, было снижение внешнего давления в конкретный момент, но я уверен, что азербайджанские власти преследовали и ряд других целей, например, внезапным включением и выключением в любой момент вызвать постоянную неопределенность и разного рода слухи и подозрения среди населения Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], в пользу чего и говорит сегодняшнее прерывание подачи газа», - написал на своей странице в Facebook советник госминистра НК.

«День, начавшийся многообещающе, снова закончился разочарованием и фрустрацией», - так отреагировал на кратковременное восстановление газоснабжения спецпредставитель Евросоюза Тойво Клаар.

«Как неоднократно заявлял Европейский союз, крайне важно, чтобы энергоснабжение было восстановлено без ограничений, также как и движение людей и товаров через Лачинский коридор», - написал на своей странице в Twitter европейский дипломат.

Нехватка продуктов питания, топлива, полное отсутствие предметов гигиены, затрудненное передвижение – этим ряд гуманитарных проблем не исчерпывается, уже 8-й месяц с начала блокады повседневная жизнь карабахцев день ото дня ухудшается. Уже 25 дней, после инцидента с установкой азербайджанского флага на армянском части моста Хакари, гуманитарные грузы из Армении в Карабах не поступают.

«Продуктов питания не хватает, фруктов вообще нет, не знаю, как-то обходимся, газа тоже нет, свет дают по часам», - сказала Анаит Тонян из села Норагюх Аскеранского района Карабаха.

По ее словам, растительного масла и сахарного песка нет вообще, в магазинах есть немного риса, гречки и макарон.

О сладостях вообще речи не идет, двое детей Анаит скучают по ним. «У себя в огороде мы выращиваем огурцы и помидоры и этим обходимся», - сказала женщина.

Из-за нехватки топлива также стало затруднено передвижение граждан, они ездят на маршрутных автобусах, работающих по графику. На днях правительство Нагорного Карабаха приняло решение о значительном сокращении работы общественного транспорта. Расписание маршрутных автобусов опубликовано, в некоторые населенные пункты транспорт приезжает раз в несколько дней.

Чтобы добраться до Степанакерта, Ашхен Григорян из села Мачкалашен Мартунинского района должна дожидаться автобуса, который ходит два раза в неделю, но еще вопрос, сможет ли она сесть в него. «Если получается стоять, мы едем, стоя на одной ноге, в два села едет лишь одна маршрутка», - сказала она.

Азербайджан постоянно утверждает, что Лачинский коридор открыт, между тем с июня через него проезжают только единичные автомобили Международного комитета Красного Креста (МККК), перевозящие тяжелобольных из Карабаха в Армению. Баку также отказывается выполнять еще в феврале принятое Гаагским судом решение, согласно которому дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией, должна быть открыта.

Блокада вызвала в Карабахе серьезные экономические проблемы, по официальным данным, около 11 тысяч граждан лишились работы и источника дохода. По подсчетам Степанакерта, в результате блокады экономика Нагорного Карабаха понесла убытки в размере около 400 млн долларов.