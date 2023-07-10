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Нагорный Карабах

Крайне важно, чтобы энергоснабжение и движение по Лачинскому коридору были восстановлены без ограничений – Клаар

Тойво Клаар

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, реагируя на ситуацию, связанную с кратковременным восстановлением газоснабжения Нагорного Карабаха, написал на своей странице в Twitter: «День, начавшийся многообещающе, снова закончился разочарованием и фрустрацией».

«Как неоднократно заявлял Европейский союз, крайне важно, чтобы энергоснабжение было восстановлено без ограничений, также как и движение людей и товаров через Лачинский коридор», — подчеркнул Клаар.

В субботу вечером подача газа в Нагорный Карабах была восстановлена, но в воскресенье днем азербайджанская сторона вновь полностью его перекрыла.

Вчера спецпредставитель ЕС сделал еще один пост в Twitter, заявив: «Должен быть начат подлинный диалог Баку-Степанакерт с целью предоставления альтернатив насилию, установления столь необходимого доверия и обеспечения достоинства. Евросоюз с нетерпением ждет трехсторонней встречи в Брюсселе с лидерами Армении и Азербайджана».

Встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Брюсселе с участием председателя Европейского совета запланирована на 21 июля.

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