Крайне важно, чтобы энергоснабжение и движение по Лачинскому коридору были восстановлены без ограничений – Клаар

«Как неоднократно заявлял Европейский союз, крайне важно, чтобы энергоснабжение было восстановлено без ограничений, также как и движение людей и товаров через Лачинский коридор», — подчеркнул Клаар.

В субботу вечером подача газа в Нагорный Карабах была восстановлена, но в воскресенье днем азербайджанская сторона вновь полностью его перекрыла.

Вчера спецпредставитель ЕС сделал еще один пост в Twitter, заявив: «Должен быть начат подлинный диалог Баку-Степанакерт с целью предоставления альтернатив насилию, установления столь необходимого доверия и обеспечения достоинства. Евросоюз с нетерпением ждет трехсторонней встречи в Брюсселе с лидерами Армении и Азербайджана».

Встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Брюсселе с участием председателя Европейского совета запланирована на 21 июля.