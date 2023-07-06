Нереально обсуждать вопрос роспуска Армии обороны – глава МИД Нагорного Карабаха

Нагорный Карабах не отказался от встречи с Баку при посредничестве США

Нагорный Карабах не отказывался от встречи с представителями Баку в третьей стране в прошлом месяце при посредничестве США. Об этом в ответ на вопрос Радио Азатутюн заявил министр иностранных дел Нагорного Карабаха Сергей Казарян.

Он отметил, что для того, чтобы встреча состоялась, Баку необходимо показать, что он готов к диалогу.

«Под давлением это нельзя назвать диалогом или переговорами. Для того чтобы диалог можно было назвать диалогом, а не имитацией диалога, он должен отвечать следующим требованиям, которые не были выполнены... Первое, блокада дороги в Арцах [Нагорный Карабах – ред.] должна быть снята, должна быть восстановлена возможность ввоза продуктов питания и предметов первой необходимости, чтобы мы могли видеть, что подход меняется», - отметил он.

На вопрос, значит ли это, что, пока дорога не открыта, они не будут вести диалог, Сергей Казарян ответил: «Диалог не бывает с предусловиями, другая сторона также должна показать, что она готова к диалогу, но если они закрывают дорогу, как мы можем понять, что азербайджанская сторона готова к этому диалогу?»

На днях в Карабахе подтвердили, что была возможность встречи с представителями Баку в третьей стране при посредничестве США, но Степанакерт отказался участвовать во встрече из-за навязанной Азербайджаном интеграционной повестки.

Глава МИД Нагорного Карабаха сегодня сообщил, что они периодически получают предложения от разных стран и международных организаций об организации встречи между Степанакертом и Баку, дискуссии в этом направлении продолжаются.

«Вопрос роспуска Армии обороны обсуждаться не будет»

На прошлой неделе в парламенте президент Нагорного Карабаха раскрыл скобки, сказав, что Баку выдвигает ряд предварительных условий для встречи со Степанакертом, включая роспуск Армии обороны.

«Есть мнение: почему бы и не поехать в Баку? Потому что Баку сегодня обсуждает с нами одну тему - тему интеграции, другая тема не обсуждается. Азербайджан говорит нам, что перед тем, как нам сесть за стол переговоров, нужно распустить Армию обороны. Ну идите на встречу, распустите, а потом идите, надо распустить, только потом идти на встречу. Распускаем армию, распускаем систему государственного управления. Я открыто вам сегодня говорю, они создают только механизм общинных выборов, после чего дадут газ, дадут электричество и позволят пользоваться дорогой. Также уже ясно, как они позволят пользоваться дорогой, в качестве граждан Азербайджана», - сказал он.

В ходе состоявшегося сегодня в Ереване телемоста Степанакерт-Ереван глава МИД Нагорного Карабаха, отвечая на вопрос Радио Азатутюн, подчеркнул, что вопрос о роспуске Армии обороны обсуждаться не будет. «Видя, как набирают обороты эти агрессивные действия, провокации и агрессивная риторика с азербайджанской стороны, становится ясно, что обсуждать роспуск Армии обороны или государственного строя нереально», - сказал он.

В Нагорном Карабахе ожидают ответа Путина

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха подтвердил информацию о том, что президент НК Араик Арутюнян на днях обратился с письмом к президенту России. А вчера президент Карабаха сообщил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по его просьбе позвонил Владимиру Путину.

Чего ожидают в Нагорном Карабахе от президента России?

«Мы ожидаем, что российские миротворцы в рамках обязательств заявления от 9 ноября приложат все усилия для снятия блокады. Если бы они их приложили, возможно, у нас не было бы этой блокады», - ответил министр.

В ответ на вопрос, почему миротворческая миссия не прилагает усилий, Сергей Казарян сказал: «Приводятся разные причины. Одно мы знаем точно, что одной из важнейших целей провокаций азербайджанской стороны является именно дискредитация российской миротворческой миссии. Но в то же время мы должны быть реалистами, на данный момент перспектива другой миротворческой миссии в Арцахе не так уж велика или это не может произойти быстро».

На вопрос, ожидают ли они, что после личного обращения к Владимиру Путину произойдут какие-то изменения, глава внешнеполитического ведомства Карабаха ответил: «Мы ждем».

В Карабахе ответили послу США в Армении

МИД Нагорного Карабаха вчера отреагировал на заявление посла США в Армении о том, что она надеется, что карабахцы смогут безопасно жить в составе Азербайджана. Степанакерт задался вопросом, что внушило Кристине Куинн такую надежду, напомнив о продолжающейся уже более полугода блокаде со стороны Баку.

«На каком основании они в это верят, какие шаги азербайджанской стороны дают основания кому-то в это верить? Наоборот, если у кого-то и были такие надежды, то сейчас он бы их утратил», - подчеркнул карабахский министр.

США не предрешают исход переговоров о будущем Нагорного Карабаха - посол США

Посол США в Армении сегодня ответила на критику МИД Нагорного Карабаха, заявившего, что «подходы посредников не должны предрешать исход переговоров».

«Прямой диалог - это способ решения проблем и достижения прочного и достойного мира. США не предрешают исход переговоров о будущем Нагорного Карабаха. Соединенные Штаты поддерживают соглашение, которое будет прочным, устойчивым и обеспечит основу для мира», - сказала «Арменпресс» Кристина Куинн.

«Вопрос прав и безопасности народа Нагорного Карабаха лежит в основе армяно-азербайджанского конфликта. В конечном счете, единственный способ гарантировать прочное урегулирование этого конфликта, который затянулся слишком долго и стоил многих жизней, - это обеспечить защиту прав жителей Нагорного Карабаха и то, чтобы они в своих домах чувствовали себя в безопасности», - отметила посол США.