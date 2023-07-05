Состоялся телефонный разговор между Путиным и Пашиняном

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая «вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору».

«Подчёркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договорённостей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020–2022 годов.

Президент России подтвердил готовность российской стороны и далее оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», - говорится в сообщении.