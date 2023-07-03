Степанакерт не участвовал во встрече с Баку в третьей стране

«Было такое предложение о прямом диалоге между Степанакертом и Баку при посредничестве США. Вопросы, включенные в повестку дня, которые должны были быть обсуждены, по сути, были повесткой, навязанной Азербайджаном, о которой постоянно говорит руководство Азербайджана, мол, это интеграционный процесс», - сказал Арутюнян.

Эта встреча должна была состояться при посредничестве американской стороны, но не с ее участием, однако она не состоялась из-за опасений Степанакерта относительно ее повестки. Арутюнян напомнил о последней встрече, состоявшейся в марте при посредничестве российских миротворцев, которую он оценил как неэффективную. Представитель Степанакерта пытался обсудить гуманитарные вопросы, а после встречи в Баку заявили, что речь шла об интеграции. Власти Нагорного Карабаха заявляют, что не хотят говорить на тему интеграции в состав Азербайджана.

«Баку пытался представить, что была дискуссия об интеграционных процессах, но на той встрече такой вопрос нами не обсуждался. Наша повестка дня на этой встрече была инфраструктурной и гуманитарной. И на этот раз Азербайджан пытался встретиться с той же повесткой дня, то есть такая встреча уже проходила один раз, но она не дала никаких результатов, и если бы встреча с той же повесткой дня состоялась и в этот раз, то она также не имела бы ожидаемого результата, поэтому эта встреча не состоялась», - подчеркнул Артур Арутюнян.

Ереван уже длительное время заявляет о необходимости начала диалога в формате Степанакерт-Баку, этот вопрос также обсуждается в ходе переговоров при посредничестве Запада. После последних переговоров в Вашингтоне представитель МИД Армении заявил, что необходима дальнейшая работа по созданию международного механизма диалога Баку-Степанакерт. А пока, фактически, была возможность прямого диалога, но не в международно утвержденном формате, от которого Степанакерт отказался.

«Конечно, мы за прямой диалог Степанакерт-Баку, но не в условиях принуждения, давления или предварительных условий, а равноправия. Другими словами, переговоры должны основываться на принципе равноправия, и должны быть обсуждены все вопросы в направлении урегулирования конфликта», - сказал карабахский депутат.

Переговоры между Степанакертом и Баку должны начаться в какой-то момент, в первую очередь, для того, чтобы попытаться решить простые проблемы, заявил бывший секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Самвел Бабаян в ходе «Воскресной аналитической программы» в эфире Азатутюн ТВ.

«Необходимо попытаться прийти к доверию сразу по разным вопросам, люди должны жить спокойно, нормально, только после этого уже мы перейдем ко второму этапу - статусу и всем другим проблемам, которые есть. Если мы не пойдем по этому пути и не будет взаимного доверия, уверяю вас, мы вели переговоры 30 лет и ничего не добились, будем вести переговоры еще 30 лет и ничего не добьемся», - сказал Бабаян.

Политологу позиция Нагорного Карабаха непонятна

Аргументы Степанакерта о том, что после двух неудачных попыток встречи с Баку нет смысла проводить третью подобную встречу, когда Баку, не слушая Степанакерт, будет продвигать свою повестку дня, экспертов в Ереване не убеждают.

Политолог Арег Кочинян говорит, что позиция Нагорного Карабаха ему непонятна. «Вообще каждая сторона идет на переговоры со своей собственной повесткой дня, если повестка азербайджанской стороны была А, Б и В, то повестка арцахской стороны должна быть Г, Д и Е. Иными словами, сформулировать причину, что повестка дня и предложения азербайджанской стороны максималистские... Повестка дня азербайджанской стороны и в переговорах с Ереваном максималистская, но Ереван не уклоняется от этих переговоров», - сказал политолог.

По его мнению, возможность вести прямые переговоры крайне важна и ее нельзя упускать в следующий раз. В то же время Кочинян не исключает, что, возможно, Степанакерт уклонился от этих переговоров из-за давления российской стороны.

В прошлом месяце в российской прессе появились сообщения о том, что США пытаются навязать свое посредничество в диалоге между Баку и Степанакертом, в том числе угрожая Карабаху применением силы, на что Москва жестко отреагировала.

«Силой, угрозой и шантажом заставляют садиться за стол переговоров или принимать участие в каких-то форумах, которые нарисовали себе посредники в уме», - сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.