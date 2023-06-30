Предупреждения о санкциях и встречи свидетельствуют о том, что Запад ждет от Еревана более конкретных шагов - депутат

После периодических предупреждений Запада не помогать России в обходе западных санкций армянские эксперты констатируют, что воз сдвинулся с места: правительство предпринимает практические шаги. При этом эксперты считают эти шаги запоздалыми.

«Не стоит доводить давление до уровня, после которого будут предприняты эти необходимые действия», - в беседе с Радио Азатутюн сказал депутат оппозиционной фракции «Айастан» Национального собрания Армении, экономист Тадевос Аветисян.

В последние месяцы сначала США, а затем и Евросоюз, указывая на резкое увеличение объемов экспорта из западных стран в Армению, а затем из Армении в Россию, призывали не поддерживать Кремль и не поставлять запрещенные товары в Россия. В частности, в 2022 году объем экспорта из стран-членов ЕС в Армению составил около 1,9 млрд евро, тогда как в довоенном 2021 году этот показатель составлял 760 млн. евро, то есть, в 2,5 раза меньше. Особенно увеличился импорт электронных устройств в Армению. Эти предупреждения не ограничились устными призывами: уже две зарегистрированные в Армении компании попали под санкции, одна занимается как раз оптовой продажей электроники, другая – импортом химикатов и лабораторного оборудования.

Запад утверждает, что эти компании содействуют российской армии в войне против Украины.

В эти дни в Ереване находятся специальные представители западных стран по вопросам санкций. Глава Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О'Брайен уже встретился с премьер-министром Николом Пашиняном. Прямого упоминания о санкциях в сообщении правительства нет, однако ранее посольство США сообщило, что американский чиновник намерен обсудить с премьер-министром вопросы сотрудничества в рамках санкций США. С той же повесткой дня находится здесь и представитель Министерства иностранных дел Великобритании. Однако информации о встречах пока нет.

По мнению депутата Тадевоса Аветисяна, частые предупреждения и эти визиты свидетельствуют о том, что Запад ждет от Еревана более конкретных шагов. «Мы находимся в пограничной ситуации, нам нужно суметь выйти из этой ситуации, потому что в противном случае у нас будут серьезные экономические проблемы для следующего этапа развития, и это приведет не только к серьезным экономическим, но и социальным последствиям», - сказал он.

Официальный Ереван постоянно утверждает, что не помогает России обходить санкции. Однако власти признают, что этот вопрос ставится перед армянской стороной на встречах с официальными лицами западных государств.

Что делает правительство, чтобы избежать возможного негативного развития событий? В прошлом месяце, не упоминая ни Россию, ни санкции, исполнительная власть приняла решение как раз о технологических устройствах двойного назначения, посчитав это вопросом национальной безопасности. По мнению правительства, экспорт и транзит указанных товаров должны более жестко контролироваться, для них отныне будут необходимы соответствующие разрешения. К этим товарам относятся чипы, трансформаторы, оборудование для передачи данных, видеокамеры, антенны, навигационные устройства и многие другие товары. В еще одном принятом вчера решении правительство пояснило, как и кем будет осуществляться контроль. Однако это законодательное изменение, то есть, оно еще должно быть одобрено парламентом.

«Думаю, что эти шаги правительства стали ответом на призывы международного сообщества не становиться окольным путем для поставок высокотехнологичной продукции в Россию», - считает экономист Айказ Фанян. Возглавляемый им аналитический центр ACSES подсчитал, до каких объемов доходит экспорт этих товаров, признанных правительством чувствительными.

В частности, в 2022 году их экспорт составил от 140 до 150 млн долларов, значительная их часть, около 58%, была ввезена как раз в Россию.

«Это, по сути, станет средством, с помощью которого правительство Армении сможет контролировать этот бесконтрольный процесс экспорта. Думаю, это обеспечит нам определенное алиби в будущем», - сказал он.

Как Россия отреагирует на решение правительства Армении? По мнению экономиста, это не понравится Кремлю, поскольку это также является политическим шагом.