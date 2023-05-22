Еще одна армянская компания попала под американские санкции

732-й по величине налогоплательщик Армении попал под американские санкции. На днях Вашингтон опубликовал новый список, где наряду с примерно семью десятками российских компаний упоминается и компания «Медисар», работающая в Ереване.

По утверждению американской стороны, включенные в список компании поддерживают армию и военную промышленность России.

Компания «Медисар», основанная в 2001 году, занимается импортом химикатов, продовольственных товаров и лабораторного оборудования. «Медисар» позиционирует себя как крупнейшая компания в Армении, работающая в этой сфере.

Компания базируется в центре Еревана, у нее есть большой склад площадью 2500 квадратных метров.

Представители компании не пожелали говорить на видеокамеру, на условии не записывать их они сообщили, что никто из правительства Армении им не запрещал экспортировать эти товары в Россию. Они также заявили, что работали чисто, и соответствующие органы точно знали, что они импортируют и экспортируют в страну, находящуюся под строгими западными санкциями.

«Медисар» фактически переводит стрелки на государство и подчеркивает, что компетентные органы должны были предупредить их о невозможности поставки того или иного товара в Россию, чего не сделали.

Представители компании сообщили, что экспортировали в Россию химические вещества, лабораторное оборудование и прочее. Эти товары импортируются из разных стран, в том числе из США и Европы. Теперь им предстоит понять, какие последствия будет иметь для них появление в новом американском списке.

Единственным владельцем этой компании является Манвел Габирелян. Он иногда участвует в различных мероприятиях, выступает с речами, однако сегодня от беседы отказался.

В прошлом году эта компания выплатила около 400 млн драмов налогов. На сайте компании, который давно не обновлялся, указано, что они осуществляют масштабные поставки в Россию, Украину, Польшу, Германию, Китай, Индию и другие страны.

Среди зарубежных партнеров компании - российский производитель стеклянных измерительных приборов «Химлаборприбор», производитель лабораторной посуды «Минимед» и другие компании.

Ранее под американские санкции попала еще одна зарегистрированная в Армении компания - ООО «ТАКО», работающая в сфере торговли электроникой.

Введение санкций в отношении очередной армянской компании последовало за участившимися в последнее время предупреждениями Вашингтона и Брюсселя о том, что запрещенные товары доставляются в Россию в том числе и через Армению.

Министерство экономики пока не отвечает на телефонные звонки Радио Азатутюн. К этой теме на прошлой неделе обратился лично премьер-министр. В интервью одному из чешских изданий Пашинян заверил, что Армения не игнорирует санкции Запада.

«После событий в Украине логистические цепочки грузоперевозок разорвались или не функционируют. Многие товары, которые поставлялись напрямую в Россию, теперь идут туда через Армению, Казахстан и другие страны», - сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что Ереван старается быть максимально прозрачным в отношении товаров, находящихся под санкциями, и подчеркнул, что Армения в этом вопросе сотрудничает со всеми сторонами.

«Там, где есть свободное пространство, мы с радостью удовлетворяем российский спрос. Санкции - наша красная линия. И мы очень четко говорим это русским: мы не хотим причинять вам вред, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции», - сказал премьер.