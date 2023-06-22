Около 190 пациентов из Карабаха ждут возможности транспортировки в медучреждения Армении

Около 190 пациентов из Нагорного Карабаха с различными диагнозами, в том числе лица, подлежащие срочной транспортировке, ждут возможности транспортировки в медицинские учреждения Армении для получения необходимой медицинской помощи, сообщает Министерство здравоохранения Нагорного Карабаха. С 15 июня Азербайджан запрещает проезд по мосту Хакари даже автомобилям Международного комитета Красного Креста (МККК).

«У нас также есть лица, подлежащие срочной транспортировке, с опухолями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, их транспортировка крайне необходима, чтобы они могли вовремя получить надлежащую медицинскую помощь и избежать дальнейших осложнений», - сказала пресс-секретарь министра здравоохранения Нагорного Карабаха Ангелина Исаханян.

В Минздраве Нагорного Карабаха сообщают, что в связи с полной блокадой и отсутствием ввоза лекарств в Карабахе прекращены плановые операции и обследования, запасы медикаментов с каждым днем сокращаются.

«Как мы сообщали ранее, обеспеченность медикаментами в стационарном секторе медучреждений опустилась примерно до 40%, а в амбулаторном секторе – примерно до 20%», - сказала Исаханян.

После инцидента с флагом на мосту Хакари Азербайджан уже неделю запрещает доставку гуманитарной помощи в Нагорный Карабах. Уже 8-й день через миротворцев в Степанакерт не доставляются ни продукты, ни лекарства. 15 июня Международный комитет Красного Креста попытался вывезти из Нагорного Карабаха 25 больных в тяжелом состоянии, однако они были вынуждены вернуться в Степанакерт. Пока неясно, когда международная организация возобновит транспортировку тяжелобольных в Ереван.

«До сегодняшнего дня никаких новых подвижек не произошло, мы находимся в постоянном контакте со всеми лицами, принимающими решения, следим за ситуацией и надеемся, что, как только ситуация позволит, мы возобновим наше движение по Лачинскому коридору», - сказала представитель миссии МККК в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян.

Сегодня на заседании правительства премьер-министр также затронул ситуацию в Нагорном Карабахе, заявив, что гуманитарная ситуация там продолжает обостряться. Пашинян также подчеркнул, что по Лачинскому коридору не перемещаются ни граждане, ни транспортные средства, ни грузы, более того, запрещено даже движение машин Красного Креста.

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сегодня сообщила, что они находятся на связи со своими коллегами из Карабаха, пытаются вместе скоординировать использование имеющихся средств таким образом, чтобы можно было сделать ситуацию управляемой.

«Мы находимся в ежедневном контакте, вместе пытаемся скоординировать работы по планированию, чтобы за счет тех действий, тех вмешательств, которые можно на данный момент отложить, была оказана только необходимая медицинская помощь. В плане медикаментов ситуация обострилась, и, только крайне ограничивая объемы использования, мы в состоянии держать ситуацию под контролем», - отметила министр.

Аванесян сообщила, что о сложившейся ситуации они информируют также международных партнеров.