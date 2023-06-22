Пашинян сигнализирует: в Карабахе гуманитарный кризис, нет возможности транспортировать даже тяжелобольных

Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе продолжает обостряться, незаконное блокирование Лачинского коридора продолжается, несмотря на промежуточное решение Международного суда ООН от 22 февраля сего года, сегодня в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

22 февраля Международный суд ООН обязал Азербайджан открыть Лачинский коридор, однако Азербайджан отказывается выполнять это юридически обязывающее решение.

Подчеркнув, что по Лачинскому коридору не передвигаются ни граждане, ни транспортные средства, ни грузы, Пашинян отметил, что запрещено даже передвижение автомобилей Красного Креста.

Население Нагорного Карабаха лишено природного газа, электричества, внешнего снабжения, прекращены внешние поставки в Нагорный Карабах продуктов питания и товаров первой необходимости, ощущается существенный дефицит медикаментов, даже тяжелобольным не предоставляется возможность транспортировки, перечислил Пашинян, заявив, что делается все, чтобы сделать жизнь армян в Нагорном Карабахе невозможной.

«Именно это и есть политика этнических чисток, о которой мы сигнализировали годами», - сказал глава правительства.

Представления Еревана о том, как должна быть решена сложная ситуация в Карабахе

Пашинян поделился представлениями армянской власти о том, как должна быть решена сложная ситуация, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора.

По словам премьер-министра, сначала Азербайджан должен выполнить юридически обязывающее решение Международного суда ООН от 22 февраля.

«Это вопрос международной повестки, включая вопрос Совета Безопасности ООН, потому что именно этот орган уполномочен обеспечивать исполнение решений Международного суда. Во-вторых, должен быть, в конце концов, запущен международный механизм диалога Баку-Степанакерт, в рамках которого будет решаться вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха», - сказал премьер.