Блокирование Лачинского коридора незаконно и должно быть прекращено - представитель Европарламента

Блокирование Лачинского коридора является незаконным и должно быть прекращено, сегодня вечером в ходе брифинга заявила председатель подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо, которая до этого с делегацией Европарламента из шести человек посетила Сюник и подъехала к мосту Хакари для ознакомления с обстановкой на месте.

«Хочу подтвердить позицию Европарламента: блокирование Лачинского коридора незаконно и должно быть прекращено. Безопаность и благополучие армян Нагорного Карабаха должны быть защищены, а суверенитет и территориальная целостность Армении должны уважаться. И я с этим месседжем вернусь в Брюссель, я сообщу о то, что мы видели и слышали, находясь в Армении», - сказала Натали Луазо.

Ситуация на мосту Хакари, соединяющем Армению с Нагорным Карабахом, ухудшилась на прошлой неделе, когда попытка азербайджанских пограничников водрузить азербайджанский флаг на территории Армении не удалась из-за вмешательства армянской стороны. Азербайджан уже неделю запрещает доставку гуманитарных грузов в Нагорный Карабах. Уже семь дней в Степанакерт через миротворцев не поступают ни продовольствие, ни лекарства, а Международный комитет Красного Креста не может перевозить тяжелобольных из Степанакерта в Армению.

Европейский депутат также подчеркнула, что Европарламент полностью поддерживает идею направления миссии по установлению фактов в Лачинский коридор.

«Европейский парламент также приветствует идею международного присутствия, чтобы убедиться, что права армян, [проживающих в Нагорном Карабахе], полностью защищены. Мы также выступаем за принятие резолюции Совета Безопасности ООН. И я считаю, что чем раньше европейские члены Совета Безопасности подготовят этот проект, тем будет лучше», - подчеркнула Луазо.

По словам евродепутата, в Сюнике они видели множество российских миротворцев, но не на участке моста Хакари, где находится азербайджанский КПП.

«Согласно трехстороннему заявлению от 2020 года, функцией российских миротворцев является защита гражданского населения Нагорного Карабаха, а также обеспечение передвижения людей и перевозки грузов. По меньшей мере, могу сказать, что ничего подобного на входе в Лачинский коридор мы не наблюдали», - подчеркнула она.

По словам Луазо, на мосту не было замечено ни одного грузовика, направляющегося в Карабах. «Когда мы были возле Лачинского коридора, мы не видели ни одного российского грузовика, въезжающего в Нагорный Карабах. Ситуация еще больше обостряется, ни машины Международного комитета Красного Креста, ни российские грузовики не могут въехать. Теперь никто не может делать вид, что это из-за экоактивистов, потому что мы ясно видим у КПП азербайджанских военнослужащих», - сказала она.

Европейский депутат также раскритиковала Азербайджан за провоцирование пограничных инцидентов. Она подчеркнула, что нет никаких доказательств того, что эти военные инциденты были спровоцированы или предприняты армянской стороной.