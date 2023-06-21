Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Наблюдатели ЕС провели патрулирование возле Лачинского коридора

Делегация подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны вместе с европейскими наблюдателями сегодня посетила Сюник. Наблюдатели провели патрулирование возле Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

«Глава миссии наблюдателей Европейского союза в Армении Маркус Риттер и посол ЕС в Армении Андреа Викторин на аэродроме Сисиана встретили председателя подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо и делегацию подкомитета, чтобы присоединиться к команде гражданской миссии ЕС для запланированного патрулирования к Лачинскому коридору», - сообщила утром европейская наблюдательная миссия на своей странице в Твиттере.

Ситуация на мосту Хакари, соединяющем Армению с Нагорным Карабахом, обострилась на прошлой неделе, 15 июня, когда группа азербайджанских пограничников в сопровождении российских миротворцев предприняла попытку продвинуться к мосту, попытавшись установить флаг на территории Армении. На этот шаг последовала реакция армянской стороны, после обстрела азербайджанцы вернулись обратно.

В тот же день азербайджанским выстрелом на армянских позициях близ села Тех был ранен военнослужащий пограничной службы. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы открыли минометный огонь в районе села Тех и применили беспилотник в направлении армянских позиций в Капане.

В тот же день, 15 июня, Азербайджан закрыл контрольно-пропускной пункт на мосту Хакари. Уже 7-й день в Нагорный Карабах не поступают ни продовольствие, ни медикаменты.

О сегодняшнем патрулировании и встречах делегация ЕС пока новую информацию не предоставила. Европейскую делегацию сегодня в Горисе принял губернатор Сюника.

Роберт Гукасян положительно оценил встречу: «Мы обсудили вопросы безопасности как вокруг Сюника, так и Нагорного Карабаха, в частности, ситуацию в связи с Лачинским коридором. Также, естественно, мы обсудили не только безопасность, но и социально-экономические программы. Была представлена вся ситуация».

По словам губернатора, делегация также посетила общину Тех, встретилась с вынужденными переселенцами из Карабаха. «Они направились к мосту, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Если не ошибаюсь, они должны были отправиться туда в сопровождении наблюдателей. Также их должен был сопровождать представитель нашего Минобороны», - сказал Гукасян.

Ранее в делегации Евросоюза сообщали, что целью визита депутатов является оценка ситуации с безопасностью в Армении, процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также ознакомление с деятельностью гражданской миссии ЕС, разместившейся в Армении.

Председатель подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо вчера уже была принята в правительстве Армении. Премьер-министр Никол Пашинян сообщил ей, что в результате незаконной блокады Лачинского коридора гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе усугубляется.

По сообщению правительства, премьер-министр подчеркнул важность направления международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах. Никол Пашинян добавил, что Азербайджан продолжает свою агрессивную риторику и практику нарушения режима прекращения огня, что усиливает напряженность в регионе.

Натали Луазо, в свою очередь, подчеркнула необходимость шагов по обеспечению мира и стабильности в регионе, а также снижению рисков эскалации.

Глава делегации позже сегодня в Ереване встретится с журналистами.

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG