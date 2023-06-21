Наблюдатели ЕС провели патрулирование возле Лачинского коридора

«Глава миссии наблюдателей Европейского союза в Армении Маркус Риттер и посол ЕС в Армении Андреа Викторин на аэродроме Сисиана встретили председателя подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо и делегацию подкомитета, чтобы присоединиться к команде гражданской миссии ЕС для запланированного патрулирования к Лачинскому коридору», - сообщила утром европейская наблюдательная миссия на своей странице в Твиттере.

Ситуация на мосту Хакари, соединяющем Армению с Нагорным Карабахом, обострилась на прошлой неделе, 15 июня, когда группа азербайджанских пограничников в сопровождении российских миротворцев предприняла попытку продвинуться к мосту, попытавшись установить флаг на территории Армении. На этот шаг последовала реакция армянской стороны, после обстрела азербайджанцы вернулись обратно.

В тот же день азербайджанским выстрелом на армянских позициях близ села Тех был ранен военнослужащий пограничной службы. Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы открыли минометный огонь в районе села Тех и применили беспилотник в направлении армянских позиций в Капане.

В тот же день, 15 июня, Азербайджан закрыл контрольно-пропускной пункт на мосту Хакари. Уже 7-й день в Нагорный Карабах не поступают ни продовольствие, ни медикаменты.

О сегодняшнем патрулировании и встречах делегация ЕС пока новую информацию не предоставила. Европейскую делегацию сегодня в Горисе принял губернатор Сюника.

Роберт Гукасян положительно оценил встречу: «Мы обсудили вопросы безопасности как вокруг Сюника, так и Нагорного Карабаха, в частности, ситуацию в связи с Лачинским коридором. Также, естественно, мы обсудили не только безопасность, но и социально-экономические программы. Была представлена вся ситуация».

По словам губернатора, делегация также посетила общину Тех, встретилась с вынужденными переселенцами из Карабаха. «Они направились к мосту, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Если не ошибаюсь, они должны были отправиться туда в сопровождении наблюдателей. Также их должен был сопровождать представитель нашего Минобороны», - сказал Гукасян.

Ранее в делегации Евросоюза сообщали, что целью визита депутатов является оценка ситуации с безопасностью в Армении, процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также ознакомление с деятельностью гражданской миссии ЕС, разместившейся в Армении.

Председатель подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо вчера уже была принята в правительстве Армении. Премьер-министр Никол Пашинян сообщил ей, что в результате незаконной блокады Лачинского коридора гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе усугубляется.

По сообщению правительства, премьер-министр подчеркнул важность направления международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах. Никол Пашинян добавил, что Азербайджан продолжает свою агрессивную риторику и практику нарушения режима прекращения огня, что усиливает напряженность в регионе.

Натали Луазо, в свою очередь, подчеркнула необходимость шагов по обеспечению мира и стабильности в регионе, а также снижению рисков эскалации.

Глава делегации позже сегодня в Ереване встретится с журналистами.