Кто, в конце концов, будет контролировать проходящую через Сюник дорогу? Армения и Азербайджан делают взаимоисключающие заявления

Кто после разблокирования транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном, в конце концов, будет контролировать дорогу, проходящую через Сюник, которая должна соединить западные районы Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой? Взаимоисключающие заявления, звучащие по этому вопросу со стороны Армении и Азербайджана, еще больше усугубляют неопределенность.

По утверждению Азербайджана, контроль на дороге будут осуществлять русские

Накануне вице-премьер Азербайджана, сопредседатель трехсторонней армяно-российско-азербайджанской комиссии Шахин Мустафаев заявил, что контроль за беспрепятственным движением товаров, граждан и транспортных средств между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой, в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года, будут осуществлять органы Пограничной службы ФСБ России.

Заявление вице-премьера Азербайджана было опровергнуто вице-премьером Армении.

«В ходе обсуждений трехсторонней рабочей группы, в том числе на последней встрече, такой договоренности не было достигнуто. Позиция Армении была и остается в том, что пути, предусмотренные пунктом 9 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, действуют под суверенитетом и юрисдикцией сторон, на принципе взаимности», - сообщили «Арменпресс» в офисе армянского вице-премьера, сопредседателя трехсторонней армяно-российско-азербайджанской комиссии Мгера Григоряна.

Дорогу, проходящую через Армению, будет контролировать только армянская сторона - секретарь Совбеза РА

Отметим, что 9-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года гласит, что контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. Между тем, 4 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью Общественному телевидению утверждал, что дорогу, проходящую через Армению, будет контролировать только армянская сторона.

«В разблокировании есть одна важная вещь, которая, думаю, ясна всем вовлеченным партнерам: границы будут под контролем армянской стороны, то есть при разблокировке в контексте Армении все пограничные службы будут осуществляться только армянскими службами», - отметил секретарь Совбеза.

После этого заявления Армена Григоряна 9 июня вице-премьер России Алексей Оверчук в беседе со «Спутником» заявил, что никто не ставит под сомнение суверенитет Армении. На уточняющий вопрос, обсуждался ли вопрос возможного участия сотрудников ФСБ России с целью контроля и обеспечения безопасности, Оверчук ответил, что это зависит от Республики Армения.