Есть возможность в конце года заключить мирное соглашение – секретарь Совбеза Армении

«Мы настроены на то, чтобы найти решения и в рамках этих решений продвигать мирную повестку дня и заключить мирное соглашение», — добавил он.

Ереван положительно оценивает встречу лидеров, состоявшуюся 1 июня в Кишиневе, отметил Григорян.

«Это хорошая возможность продвинуть мирную повестку дня. Поддержка международного сообщества этой повестки очень важна», - сказал секретарь Совбеза Армении.

По словам Григоряна, в разблокировании путей сообщения есть одна важная вещь, которая ясна всем вовлеченным партнерам: «Границы будут под контролем армянской стороны, то есть при разблокировке в контексте Армении все пограничные службы будут осуществляться только армянскими службами».