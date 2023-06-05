До сих пор нет информации о двух армянских военнослужащих, похищенных из межпозиционной зоны

О двух армянских военнослужащих, похищенных 11 дней назад из межпозиционной зоны близ села Шикаох в Сюникской области, нет какой-либо информации. В Международном комитете Красного Креста сообщают, что увезенных в Баку армянских военнослужащих представители организации пока не посетили. Почему - организация, как обычно, не комментирует.

Арутюн Овагимян и Карен Газарян пропали 26 мая, они на машине КАМАЗ отвозили еду и воду на боевые позиции. Позже была обнаружена их машина. По данным Следственного комитета, азербайджанская вооруженная группа пересекла границу Армении и похитила военнослужащих.

Родственники военнослужащих говорят, что ребята очень хорошо знали местность, не могли заблудиться или перейти границу.

Военнослужащий-срочник Карен Газарян отслужил уже 11 месяцев, он родом из Дилижана.

«Он был разносчиком хлеба в Капанском полку, они оба хорошо знают дороги», - сказал его отец.

Арутюн Овагимян является контрактником, он из Капана.

«Он всегда ездил туда и обратно по этой дороге, он знает дорогу, не отклонялся от дороги ни на сантиметр», - отметили родственники.

На основании заявления, поступившего от правительства Армении, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от Азербайджана до 6 июня предоставить информацию по нескольким вопросам: находятся ли двое военнослужащих в статусе пленных или в ином статусе, и если да, то предоставить информацию об условиях содержания и медицинских осмотрах военнослужащих.

То, что военнослужащие находятся в Баку, подтвердил в день инцидента сам Азербайджан, но назвал их террористами и арестовал.

Специалист по международному праву Сирануш Саакян на днях в беседе с Радио Азатутюн сказала, что Азербайджан провел спецоперацию и похитил двух военнослужащих для обмена на двух азербайджанских преступников, ранее арестованных в Армении.

В начале апреля в Сюникскую область Армении из Нахичевана проникли двое азербайджанских военнослужащих, один из них, Агшин Бабиров признал вину в незаконном пересечении границы, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов и был приговорен к 11,5 годам лишения свободы. Другой азербайджанец, Гусейн Ахундов, обвиняется в убийстве охранника Зангезурского медно-молибденового комбината. В эту пятницу в суде Сюникской области состоится первое судебное заседание по его делу.

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что их военнослужащие просто заблудились из-за плохих погодных условий и он считает их содержание под стражей опасным развитием, нарушением достигнутых договоренностей. Об убийстве сотрудника охраны комбината Байрамов не говорит.

«Недавно между двумя странами была достигнута договоренность о возвращении военнослужащих, ошибочно пересекших границу. Это важно и может рассматриваться как мера доверия между сторонами», - сказал он.

О нарушении договоренности заявил и секретарь Совета безопасности Армении вчера в эфире Общественного телевидения.

«В апреле прошлого года, если я не ошибаюсь, когда в Брюсселе состоялась встреча, президент [Азербайджана Ильхам]Алиев пообещал председателю [Европейского совета Шарлю] Мишелю освободить 10 пленных. Прошло больше года, а пленных не освободили. Естественно, армянская сторона все это время поднимала этот вопрос», - отметил Григорян.