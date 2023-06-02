Пашинян примет участие в церемонии инаугурации Эрдогана

Премьер-министр Армении завтра в Анкаре примет участие в церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Эрдогана. В правительстве сообщают, что Армения получила приглашение от Турции, и Никол Пашинян завтра отбудет с рабочим визитом в Анкару.

Состав делегации во главе с Пашиняном пока не объявлен, и неясно, кто едет в Турцию вместе с премьер-министром. В правительстве сообщили, что премьер-министр отправится в Турцию воздушным путем.

Хотя правительство Пашиняна в последнее время пыталось нормализовать отношения с Анкарой, министр иностранных дел Арарат Мирозян даже лично посетил регионы, пострадавшие от разрушительного землетрясения в Турции, и Армения направила в зону бедствия спасателей и гуманитарный груз, но установка памятника участникам операции «Немезис» в Ереване в прошлом месяце вызвала напряженность в отношениях между двумя странами.

25 апреля в Кольцевом парке столицы Армении открылся памятник-источник, посвященный участникам операции «Немезис». По задумке авторов этой инициативы, памятник должен увековечить память армян, отомстивших младотурецким лидерам, осуществившим Геноцид армян в 1915 году, и организаторам резни армян в Баку в 1918 году.

Официальная Анкара резко осудила Ереван, подчеркнув, что подобные провокационные шаги несовместимы с процессом нормализации отношений между Турцией и Арменией и никоим образом не будут способствовать усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу даже пригрозил, что, если памятник не будет демонтирован, Турция предпримет ответные шаги.

Одним из шагов стало то, что в прошлом месяце Турция закрыла свое воздушное пространство для армянских авиакомпаний.

«В качестве адекватного ответа мы закрыли воздушное пространство, при необходимости можем предпринять и другие шаги», - вновь предупредил Чавушоглу.

Исправить ситуацию попытался премьер-министр Армении, посчитав установку памятника армянским мстителям ошибкой. В интервью Радио Азатутюн он заявил, что решение принимало не правительство Армении, а городские власти. «Я считаю, что было принято неправильное решение, и реализация этого решения тоже была неправильной», - сказал Никол Пашинян, добавив, что это произошло на эмоциональном фоне и в ситуации, когда «многие в Армении считали многих предателями и многим угрожали расстрелами под стенами за измену».

Через несколько дней секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что установка памятника является внутренним делом Армении, а столичные власти заверили, что памятник демонтирован не будет.

Вопрос памятника «Немезис» власти Армении обсуждают с турецкими партнерами

Между тем член правящей фракции «Гражданский договор», член комиссии по внешним отношениям Рипсиме Григорян сегодня сообщила Радио Азатутюн, что вопрос памятника «Немезис» Армения обсуждает с турецкими партнерами.

«Однозначно, открытие памятника не было позицией или решением правительства РА. Как мы уже отметили, это было сделано мэрией Еревана, и да, сейчас продолжаются обсуждения и переговоры в самых разных форматах. В том числе назначенный представитель Республики Армения по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян также обсуждает этот вопрос со своими турецкими партнерами», - сказала она.

В истории независимой Армении представитель страны ранее участвовал в инаугурации президента Турции лишь однажды - 9 лет назад

В истории независимой Армении представитель страны участвовал в инаугурации президента Турции лишь однажды - 9 лет назад, 28 августа 2014 года. В период президентства третьего президента Армении Сержа Саргсяна официальный Ереван также получил приглашение от Турции принять участие в церемонии инаугурации Реджепа Эрдогана.

Однако перед визитом главы МИД Армении Эдварда Налбандяна в Турцию третий президент заявил, что Налбандяну также следует выяснить, «готовится ли президент Турции к столетию Геноцида армян 24 апреля посетить Цицернакаберд и своими глазами увидеть многолюдное шествие к вечному огню, которое за десятилетия только увеличивалось».

Как получилось, что Армения тогда впервые решила участвовать в церемонии инаугурации президента Турции? Тогдашний заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочаян пояснил, что изменился порядок избрания президента Турции. «Что касается инаугурации в Турции, то ее никогда не было, потому что до этого президент Турции избирался парламентом. Это первый раз, когда выборы проводились напрямую, а значит, это был первый прецедент, когда такая церемония проводилась в соседней стране», - сказал он.

Тогдашняя армянская оппозиция, в том числе АРФ «Дашнакцутюн», критиковала власти, считая неприемлемым решение об участии в инаугурации Эрдогана, выступавшего с антиармянскими заявлениями. Во время предвыборной кампании 2014 года Эдроган сказал, что о нем говорят нехорошие вещи, в частности, что он армянин.

В ответ Серж Саргсян сказал, что удивляться тут нечему, для армян тоже было бы оскорбительно, если бы вдруг выяснилось, что Эрдоган – армянин.

Однако эти оскорбительные заявления не помешали Турции направить приглашение, а Налбандяну - принять участие в инаугурации Эрдогана.

Завтра Армения впервые примет участие в инаугурации президента Турции на самом высоком уровне.

За время своего пребывания в должности первый и второй президенты Армении вообще не участвовали в инаугурации лидеров Турции. Вместо этого в 1993 году первый президент Армении Левон Тер-Петросян присутствовал на церемонии похорон президента Турции Тургута Озала.