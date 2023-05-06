Не правительство принимало решение об установке памятника «Немезис», и было принято неправильное решение - Пашинян

Не правительство принимало решение об установке памятника «Немезис», и было принято неправильное решение, заявил вчера в интервью Радио Азатутюн премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на замечание о том, что в армяно-турецких отношениях произошло новое похолодание из-за установки в Ереване памятника участникам операции «Немезис», и вопрос, как власть предпринимает свои шаги - исходя из интересов и приоритетов государства или руководствуясь тем, что скажет общественность.

На днях в Национальном собрании, касаясь установки памятника, Пашинян сказал, что городские власти пошли на этот шаг из опасения, что в противном случае их назовут предателями.

«Не правительство принимало этого решение, и один из недостатков демократии - это когда правительство или глава правительства контролирует не все и не всех, в том числе и нашу команду. И если хотите знать мое мнение, то я считаю, что было принято неправильное решение, и реализация этого решения тоже была неправильной», - сказал Радио Азатутюн Пашинян.

По словам премьер-министра, это произошло на эмоциональном фоне и в ситуации, когда «многие в Армении считали многих предателями и многим угрожали расстрелами под стенами за измену».

25 апреля в Кольцевом парке столицы Армении открылся памятник-источник, посвященный участникам операции «Немезис». По задумке авторов этой инициативы, памятник должен увековечить память армян, отомстивших младотурецким лидерам, осуществившим Геноцид армян в 1915 году, и организаторам резни армян в Баку в 1918 году.

Официальные Анкара и Баку осудили установку памятника в Ереване. Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний, летающих в третьи страны.