«Я почти уверен, что МИД и правительство одобрили проект установки памятника «Немезис» - пресс-секретарь мэрии Еревана

Решение об установке памятника участникам операции «Немезис» принял Совет старейшин Еревана.

По словам пресс-секретаря мэрии Еревана Левона Сардаряна, решение об установке памятника-источника, открытого 25 апреля заместителем мэра Еревана Тиграном Авиняном, было принято четыре года назад.

C петицией-предложением об установке памятника «Немезис» выступили потомки мстителей за геноцид. В 2019 году Совет старейшин Еревана единогласно принял решение, согласно которому памятник должен быть установлен, и памятник, по сути, был установлен», - сказал Радио Азатутюн Сардарян.

По мнению авторов этой инициативы, памятник должен увековечить память армян, отомстивших младотурецким лидерам, осуществившим Геноцид армян в 1915 году, и организаторам резни армян в Баку в 1918 году. Установку памятника официально осудили Баку и Анкара.

Министерство иностранных дел Турции заявило, что «этот шаг несовместим с духом процесса нормализации отношений между Турцией и Арменией и никоим образом не будет способствовать усилиям по установлению мира и стабильности в регионе, наоборот, окажет негативное влияние на процесс нормализации».

Ответа МИД Армении на заявление Анкары до сих пор нет.

Была ли установка памятника согласована с правительством или Министерством иностранных дел? По словам Сардаряна, обычно подобные решения согласовываются.

«Обычно в подобных случаях, естественно, происходят внутренние обсуждения. Я предполагаю, что в 2019 году такие обсуждения тоже были, и я почти уверен, что в случае обсуждений МИД и правительство в целом одобрили проект», - сказал пресс-секретарь мэрии Еревана.

На уточняющий вопрос, не мог ли Совет старейшин принять решение без этого одобрения, Сардарян ответил: «По сути, мог, потому что Ереван – это община, и Ереван имеет право принимать самостоятельные решения. Однако в данном случае я предполагаю, что консультации были, я предполагаю, что в результате консультаций ни у МИДа, ни у правительства возражений не было и нет до сих пор, потому что памятник уже открыт».

По словам Сардаряна, его предположения основаны на том, что памятник был открыт.