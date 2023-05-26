Подписание мирного договора в повестку встречи в Кишиневе не включено - Ереван отвечает Баку

Подписание мирного договора в повестку армяно-азербайджанских переговоров в Кишиневе не включено, в ответ на вопрос Радио Азатутюн сообщили в МИД Армении. Обсуждения по соглашению продолжаются.

О возможности подписания мирного договора в ходе запланированных на 1 июня в Кишиневе переговоров с участием лидеров Армении и Азербайджана сегодня сообщила посол Азербайджана во Франции.

«Армянская сторона будет готова подписать соглашение, когда будут решены ключевые вопросы. Считаем, что обсуждение этих вопросов будет продолжено во время и после встречи, запланированной на полях Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня. Подписание указанного соглашения в повестку кишиневской встречи не включено», - заявили в МИД Армении.

Что официальный Ереван имеет в виду, говоря о ключевых вопросах, пресс-секретарь МИД не уточнил.

Премьер-министр Никол Пашинян в интервью Радио Азатутюн сказал, что основные разногласия сторон касаются решения вопроса прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, гарантий мира и ряда других вопросов.

Провластные и оппозиционные депутаты считают подписание мирного договора через шесть дней маловероятным

Подписание армяно-азербайджанского мирного договора через 6 дней секретарь правящей фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян считает практически невозможным. Не вдаваясь в подробности того, о чем идет речь, Ованнисян также сказал, что есть много нерешенных технических вопросов, хотя, как он заявил, основа для продвижения вперед была создана, когда лидеры двух стран заявили о взаимном признании территориальной целостности.

«Поскольку предстоит решить еще много проблем, которые нам не удавалось решить уже многие месяцы и годы, я не думаю, что можно решить эти проблемы за несколько дней спринтом, если Азербайджан не проявил или не проявит себя сверхконструктивно, вероятность чего я в данный момент не вижу. В любом случае Республика Армения по-прежнему готова подписать документ, если он обеспечит долгосрочный мир в регионе, 29 тысяч 800 квадратных километров территории Республики Армения и права и безопасность армян Нагорного Карабаха», - сказал Ованнисян.

Если не удастся договориться о диалоге Баку-Степанакерт под международной эгидой, подпишет ли Армения договор? В ответ на этот вопрос провластный депутат сказал: «В данный момент также не нужно говорить на языке ультиматумов, естественно, это вызовет большие осложнения, если нам не удастся решить вопросы безопасности и прав народа Нагорного Карабаха, потому что речь идет об опасности этнических чисток».

Не считая вероятным подписание мирного договора в Кишиневе, Агван Варданян из оппозиционной фракции «Айастан» выразил мнение, что власть продолжит политику уступок.

«Обсуждения такого порядка продолжаются, и чем дольше эта власть будет цепляться за свои кресла, тем более предметными будут уступки. Трагедия именно здесь, мы сейчас дошли до того, что люди открыто говорят: Арцах в составе Азербайджана. Это самый большой камень, брошенный в возможное будущее Армении», - сказал Варданян.

Власти не спешат заявлять, что вчерашняя трехсторонняя встреча в Москве провалилась

Власти не спешат заявлять о том, что вчерашняя трехсторонняя встреча в Москве провалилась. Они сообщили, что по поводу деталей этой встречи будет соответствующее заявление, кто его сделает, не уточнили.

Артур Ованнисян сегодня не подтвердил, что по итогам московских переговоров Путин-Пашинян-Алиев планировалось подписать как минимум два трехсторонних документа: один в виде очередного заявления лидеров стран, другое - по поводу разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, но и не опроверг информацию, опубликованную российским «Коммерсантом» накануне встречи.

В Москве не были подписаны ни совместное заявление, ни документ. Касалось ли техническое разногласие, о котором говорил Владимир Путин в начале трехсторонней встречи, использования именно слова «коридор»?

Заявление президента Азербайджана о «Зангезурском коридоре» вызвало вчера острую полемику между Пашиняном и Алиевым. Провластный депутат сказал, что считает неправильным комментировать вопросы, связанные с деталями переговоров, они лишь утверждают, что предоставление экстерриториальной дороги является красной линией для Армении.

«Мы добьемся текстов, не вызывающих разночтений, и только тогда будем коммуницировать с нашей общественностью. До сих пор существует ряд технических проблем, речь идет не только о терминах, но и о многих других вопросах, по которым работа ведется в нескольких комиссиях, и мы должны сообщать информацию в соответствии с динамикой, не забегая вперед и не нанося вреда процессам», - сказал Ованнисян.

Как сообщило российское информагентство «РИА Новости», трехсторонняя встреча лидеров продлилась всего 20 минут, именно эти переговоры завершили вчерашние встречи в Москве, после которых Путин заявил, что в целом, несмотря на сложности и проблемы, ситуация развивается в направлении урегулирования.

На следующей неделе в Москве встретятся вице-премьеры трех стран, чтобы обсудить разблокирование транспортных коммуникаций.

Власти утверждали, что отдельного документа по вопросу коммуникаций не будет, ведутся переговоры только по одному проекту мирного договора. Он, как они предполагают, для вступления в силу должен пройти все внутригосударственные процедуры: Конституционный суд должен проверить его на соответствие основному закону страны, Национальное собрание должно его ратифицировать, а президент - подписать.