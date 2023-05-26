Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана встретятся на следующей неделе в Москве – Оверчук

На уточняющий вопрос журналистов, возможна ли после данных переговоров еще одна встреча лидеров трех стран, Оверчук, как передает «Интерфакс», ответил так: «Как решат».

По словам Оверчука, в ходе встречи вице-премьеров, в частности, будет обсуждаться порядок пересечения границ между Азербайджаном и Арменией. Он отметил, что обе страны «одинаково понимают, как должно идти разблокирование».

«Сейчас мы говорим о технических деталях. Это очень важные детали, потому что речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля. Это очень важно», - российский вице-премьер.

«Конкретно как раз будем говорить о том, какой будет порядок пересечения и какие процедуры будут», - добавил он.

В правительстве Армении накануне сообщили о достигнутой договоренности о встрече вице-премьеров России, Армении и Азербайджана через неделю.