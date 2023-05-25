Несмотря на сложности, ситуация развивается в направлении урегулирования - Путин

Несмотря на сложности и проблемы, которых еще достаточно, ситуация развивается в направлении урегулирования, оставшиеся между Арменией и Азербайджаном вопросы носят технический характер и преодолимы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в начале трехсторонней встречи с лидерами Армении и Азербайджана.

«В целом, на мой взгляд, несмотря ни на какие сложности и проблемы, которых ещё достаточно, всё-таки ситуация развивается в направлении урегулирования», - заявил президент РФ, не вдаваясь в подробности, лишь отметив, что они «носят чисто технический характер».

По словам Путина, «вопрос в терминологии».

«Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов. Но на мой и на наш взгляд, – имею в виду всех нас троих, Премьер-министра Армении и Президента Азербайджана, и по моему мнению, – это преодолимые препятствия. По большому счету их не существует, это чисто технические вопросы»,- согласно пресс-службе Кремля, сказал российский лидер.

Он предложил, чтобы через неделю встретились вице-премьеры России, Азербайджана и Армении и привели к окончательному виду остальные вопросы, связанные с разблокированием транспортных коммуникаций в регионе.

На встрече Путин, Пашинян и Алиев обсудили вопросы, связанные с разблокированием региональной транспортной и экономической инфраструктуры, была достигнута договоренность продолжить работу через неделю в рамках встречи вице-премьеров трех стран, сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Офис президента Азербайджана о результатах трехсторонних переговоров не сообщает, лишь проинформировал, что состоялась встреча на уровне лидеров России, Армении и Азербайджана. Принимавший ее Владимир Путин до этого провел отдельные встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Армения действительно заинтересована в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций, подчеркнул на двусторонней встрече Никол Пашинян. Он отметил, что армянская сторона готова приступить к разблокировке всех транспортных и экономических связей и коммуникаций на основе суверенитета и юрисдикции Республики Армения.