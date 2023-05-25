«Коммерсантъ»: «Сегодня в Москве планируется подписание как минимум двух трехсторонних документов»

«В Москве ожидают, что по итогам сегодняшних переговоров лидеров России, Армении и Азербайджана будут подписаны как минимум два трехсторонних документа», - пишет московская газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники.

По сведениям газеты, одним из документов станет пятое с ноября 2020 года трехстороннее заявление Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, а второй документ будет касаться разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

«23 мая в Москве собралась трехсторонняя рабочая группа, действующая во главе с вице-премьерами Азербайджана, Армении и России Шахином Мустафаевым, Мгером Григоряном и Алексеем Оверчуком, которая предприняла очередную попытку сдвинуть с мертвой точки разблокирование экономических и транспортных связей региона, - пишет «Коммерсантъ», подчеркивая: - Для Баку, так сказать, «сшивание» [двух частей страны] и создание прочной логистической связи со своим эксклавом - Нахичеванской Автономной Республикой - имеет принципиальное значение».

Издание сообщает, что в последние два дня армянская, российская и азербайджанская делегации вели активные переговоры.

«Согласование [документов, которые должны быть подписаны] продолжалось весь день 24 мая. Один из документов, который касался разблокирования коммуникаций, готовили вице-премьеры. Второй документ - пятое совместное заявление Алиева, Пашиняна и Путина, приводили к окончательному виду внешнеполитические ведомства трех стран», - пишет московское издание.