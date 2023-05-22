В Вашингтоне удалось согласовать еще две статьи мирного договора - Мирзоян

В Вашингтоне удалось согласовать еще две статьи мирного договора, сегодня на совместной пресс-конференции с госминистром Великобритании по делам Европы сказал министр иностранных дел Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос Радио Азатутюн.

«Я хотел бы сказать, что в Вашингтоне, в частности, также был достигнут некоторый прогресс в том смысле, что удалось согласовать еще две статьи проекта мирного договора, но по нескольким другим статьям удалось провести действительно прямой, долгий и честный разговор, и я могу, по крайней мере, сказать, что в результате этого разговора стороны гораздо лучше понимают озабоченности, а также намерения и вообще представления друг друга», - сказал он.

Арарат Мирзоян не уточнил, по каким конкретно пунктам была достигнута договоренность между Арменией и Азербайджаном. В начале мая, после четырехдневных переговоров в Вашингтоне, Армения и Азербайджан в идентичных по содержанию сообщениях заявили о достижении прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», при этом зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам по-прежнему расходятся. А госсекретарь США после встреч заявил, что Ереван и Баку добились существенного прогресса.

Сегодня Мирзоян добавил, что есть вероятность договориться еще по нескольким статьям. «По части других статей также есть вероятность договориться. Конечно, есть статьи и есть темы, где позиции сторон еще довольно далеки друг от друга, и это, понятно, те статьи, которые касаются наиболее сложных вопросов, но и в этом направлении также состоялась достаточно продуктивная дискуссия», - сказал он.

Что это за вопросы, по которым взгляды Еревана и Баку сильно расходятся? По мнению аналитиков, главный из них – создание механизма прямых переговоров между Степанакертом и Баку.

Сегодня на брифинге с госминистром Великобритании по делам Европы Лео Докерти Мирзоян вновь подчеркнул, что Ереван считает ключевыми вопросами «осуществление процесса делимитации границы на основе принципа территориальной целостности, решение гуманитарных проблем и обеспечение прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках международно гарантированного механизма диалога», а также готов к открытию транспортной инфраструктуры.

После последних переговоров в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров выделил тему транспортных коммуникаций, отметив, что Ереван и Баку близки к окончательной договоренности в вопросе их разблокирования. Радио Азатутюн сегодня поинтересовалось у Мирзояна, можно ли ожидать каких-либо подвижек в этом вопросе и что имел в виду глава МИД России.

«Действительно, по оценке многих, это тот вопрос, в котором стороны наиболее близки к окончательному урегулированию. Наша позиция не изменилась, буквально минуты назад я сам вновь, по большому счету, озвучил такую позицию: мы готовы, и более того, мы заинтересованы в разблокировании коммуникаций в регионе, и представляем себе, конечно, что это разблокирование должно происходить в соответствии с принципами суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности сторон», - сказал министр.

До визита в Армению государственный министр по делам Европы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лео Докерти в феврале побывал в Баку. Один из журналистов поинтересовался, говорил ли министр Великобритании, традиционно поддерживающей теплые отношения с Азербайджаном, в ходе встреч в Баку о недопустимости блокады Нагорного Карабаха.

«Да, конечно, я прямо говорил с моими азербайджанскими собеседниками во время моего визита, что было важной частью этого визита, мы призвали к открытию Лачинского коридора с возможностью свободного передвижения людей и грузов. Для нас наши отношения с Арменией и Азербайджаном одинаково важны. Мы всегда четко заявляли, что хотим видеть решение конфликта и прочный мир, а его можно достичь за столом переговоров, поэтому мы приветствовали усилия ЕС и США в этом вопросе, и Лондон будет использовать свои рычаги для поощрения этого процесса», - ответил он.

Какова двусторонняя повестка Армении и Великобритании? По словам министра Мирзояна, между Ереваном и Лондоном существует стратегический диалог, и Ереван придает важность проводимой работе по подписанию с этой страной соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.