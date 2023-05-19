Ереван и Баку близки к окончательной договоренности по вопросу разблокирования транспортных коммуникаций - Лавров

Ереван и Баку близки к окончательной договоренности по вопросу разблокирования транспортных коммуникаций, а также сблизили свои позиции по мирному договору, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня в Москве после двусторонних, а затем и трехсторонней встречи с армянским и азербайджанским коллегами Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

Конкретных подробностей о договоренностях и позициях Лавров не раскрыл. Однако он несколько раз предупредил, что будет трудно достичь стабильности или мира в регионе, если будут игнорироваться договоренности, достигнутые до этого при посредничестве Москвы.

«Напомню, что эти договоренности касаются обеспечения безопасности и стабильности в Карабахе как в зоне ответственности Российского миротворческого контингента. Они также затрагивают разблокирование транспортных и экономических коммуникаций. Прежде всего, речь идет о делимитации границы с ее последующей демаркацией. Для этого отдельным заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении была создана армяно-азербайджанская комиссия по делимитации с участием российской стороны в качестве консультанта», - отметил глава МИД России.

«Анализируя ситуацию вокруг Южного Кавказа, считаем, что альтернативы договоренностям наших лидеров не существует», - сказал Лавров, не вдаваясь в подробности.

«Сейчас невозможно зафиксировать, что Россия контролирует Лачинский коридор»

То же самое он сказал и в отдельной беседе с главой МИД Армении, без прозрачных намеков подчеркнув, что Москва рассчитывает на понимание этого союзниками России.

«Прогресс всех этих направлений – это ключевое условие для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе. Россия играет историческую роль в этом регионе и имеет серьезные интересы. Убежден, что наши союзники это понимают», - подчеркнул российский дипломат.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в свою очередь, заверил, что Ереван привержен договоренностям, достигнутым после 44-дневной войны при посредничестве Москвы. В то же время Мирзоян подчеркнул, что на деле они не работают по вине Азербайджана.

«К сожалению, на земле ситуация иная. Параллельно с переговорами мы периодически наблюдаем эскалацию ситуации со стороны Азербайджана, вторжение на суверенную территорию Республики Армения, видим грубые нарушения заявления от 9 ноября 2020 года. Последним примером этого является установка пограничного пропускного пункта в Лачинском коридоре, хотя в заявлении от 9 ноября четко прописан режим работы этого коридора. Он должен был оставаться под контролем российских миротворце. К сожалению, сейчас невозможно зафиксировать, что Российская Федерация контролирует Лачинский коридор», - сказал глава МИД Армении.

«У Москвы есть серьезные интересы на Южном Кавказе, от которых она не намерена отказываться»

Ни в ходе двусторонней, ни в ходе трехсторонней встречи Лавров напрямую не коснулся поднятых армянской стороной вопросов. Вместо этого он счел необходимым еще раз подчеркнуть, что у Москвы есть серьезные интересы на Южном Кавказе, и она не намерена от них отказываться. На этот раз уже мессидж Лаврова был адресован внешним силам.

«Это напрямую связано с российскими интересами. Мы приложим все усилия для реализации решений, направленных на стабилизацию ситуации. Рассчитываю, что эти интересы будут уважаться всеми теми странами, которые так или иначе заинтересованы в том, чтобы иметь присутствие в этом регионе», - сказал глава МИД России.

Глава МИД Азербайджана заверил, что Баку привержен переговорному процессу, особо подчеркнув, что речь идет об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном. До сих пор глава Азербайджана неоднократно заявлял, что карабахская проблема уже решена путем войны.

«Азербайджанская сторона последовательно поддерживает процесс послевоенного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Он включает в себя разные направления, и мы стремимся работать по всем этим направлениям параллельно. Мы считаем, что они взаимно дополняют друг друга», - сказал Байрамов.

После трехсторонней встречи министры иностранных дел Армении и Азербайджана продолжили переговоры за закрытыми дверями, без участия Лаврова. По сообщениям из Москвы, встреча Мирзоян-Байрамов продолжалась около двух часов, по ее завершении стороны распространили идентичный текст заявления, согласно которому «состоялся конструктивный обмен мнениями по темам, где у сторон остаются разногласия».

О прогрессе или согласии в официальном заявлении ни слова не говорится, лишь отмечается, что стороны договорились продолжить обсуждения.

Кстати, накануне Вашингтон устами заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Пателя заявил, что «поддерживает прямой диалог между Арменией и Азербайджаном, независимо от того, на какой площадке проходят переговоры - в Арлингтоне, Брюсселе или Москве».