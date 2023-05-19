В Москве проходит встреча Мирзоян-Байрамов-Лавров

В настоящий момент в Москве проходит встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России, главной темой которой, по словам главы МИД РФ, является урегулирование отношений между Ереваном и Баку, а также шаги, которые может предпринять Москва, чтобы способствовать полноценному выполнению договоренностей, достигнутых при посредничестве России.

«В этих трехсторонних заявлениях, подписанные нашими лидерами, по сути содержится дорожная карта для достижения устойчивых решений. Мы, анализируя ситуацию вокруг Южного Кавказа, считаем, что альтернативы договоренностям наших лидеров не существует, в свою очередь мы всецело заинтересованы в том, чтобы в этом регионе была стабильность, был мир», - сказал Лавров.

«Сейчас невозможно зафиксировать, что Россия контролирует Лачинский коридор»

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в свою очередь, подчеркнул, что Ереван привержен договоренностям, достигнутым 9 ноября и после этого при посредничестве Москвы, однако на деле они не работают по вине Азербайджана.

«К сожалению, на земле ситуация иная. Параллельно с переговорами мы периодически наблюдаем эскалацию ситуации со стороны Азербайджана, вторжение на суверенную территорию Республики Армения, видим грубые нарушения заявления от 9 ноября 2020 года. Последним примером этого является установка пограничного пропускного пункта в Лачинском коридоре, хотя в заявлении от 9 ноября четко прописан режим работы этого коридора. Он должен был оставаться под контролем российских миротворце. К сожалению, сейчас невозможно зафиксировать, что Российская Федерация контролирует Лачинский коридор», - сказал Мирзоян.

Россия «не намерена отказываться от своей роли в регионе»

В своем вступительном слове Лавров прямо не коснулся этих вопросов, поднятых армянской стороной. В то же время он счел необходимым подчеркнуть, что у России есть серьезные интересы на Южном Кавказе, она сыграла в регионе историческую роль, от которой не намерена отказываться.

«Это напрямую связано с российскими интересами. Мы приложим все усилия для реализации решений, направленных на стабилизацию ситуации. Рассчитываю, что эти интересы будут уважаться всеми теми странами, которые так или иначе заинтересованы в том, чтобы иметь присутствие в этом регионе», - сказал глава МИД России.

Встреча продолжается за закрытыми дверями

В данный момент трехсторонняя встреча продолжается за закрытыми дверями. Ожидается, что после этого главы МИД Армении и Азербайджана продолжат двусторонние переговоры, без главы МИД России.

Кстати, накануне Вашингтон устами заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента США Веданта Пателя заявил, что «поддерживает прямой диалог между Арменией и Азербайджаном, независимо от того, на какой площадке проходят переговоры - в Арлингтоне, Брюсселе или Москве».