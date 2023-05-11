Жители остались в своих населенных пунктах и продолжают сельхозработы - губернатор

В селе Сотк Гегаркуникской области военная полиция несет усиленную службу. Съемочной группе Радио Азатутюн не удалось попасть в село.

Губернатор Гегаркуникской области Карен Саргсян сегодня посетил Сотк, по его словам, ситуация относительно стабильная.

«Начиная с 6:00 азербайджанская сторона вела стрельбу, применяя артиллерийские и минометные средства, в направлении армянских позиций, расположенных в верхней части населенного пункта Сотк. Населенным пунктам как таковым ущерба нанесено не было, но были межпозиционные перестрелки», - сказал Саргсян.

Карен Саргсян сообщил, что состояние двоих из четырех раненых удовлетворительное, состояние двух других - средней тяжести, они доставлены в Ереван.

Губернатор опроверг распространенную в некоторых СМИ информацию об эвакуации населенных пунктов.

«У нас состоялось обсуждение, а также оценка ситуации и того, что мы имели на тот момент, в результате чего решение об эвакуации принято не было, и жители остались в своих населенных пунктах и продолжают организовывать сельскохозяйственные работы, никакой паники среди жителей нет», - сказал Саргсян.

Губернатор Гегаркуникской области отметил, что, исходя из ситуации, дирекция Соткского золотого рудника приняла решение о приостановке работы рудника.

На замечание Радио Азатутюн о том , что несколько недель назад были обстрелы в направлении рудника и работы на открытом участке были прекращены, и вопрос, были ли работы до сих пор приостановлены или были ранее возобновлены, губернатор ответил: «Была попытка продолжить работы на открытом руднике, но азербайджанская сторона в последнее время всегда прибегала к провокациям, в результате чего работы на руднике не были продолжены, принимая во внимание безопасность сотрудников».

Сегодня утром Минобороны Армении сообщило, что с 6 часов утра подразделения вооруженных сил Азербайджана начали обстреливать из минометов и артиллерийских орудий армянские позиции, расположенные в направлении села Сотк Гегаркуникской области страны. Вооруженные силы Армении предприняли ответные действия. Армянская сторона сообщила о четырех раненых, азербайджанская сторона – об одном погибшем и одном раненом.

По сообщению военного ведомства Армении, с 10 часов утра напряженность на передовой снизилась, обстановка относительно стабилизировалась. Позже Минобороны Армении сообщило, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана в районе 17:10 вновь нарушили режим прекращения огня в направлении Сотка с применением минометов, около 18:25 - в направлении села Норабак Гегаркуникской области с применением артиллерии, а около 19:50 - в направлении Верин Шоржа с применением миномета.

Официальный Баку, в свою очередь, обвиняет армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня.