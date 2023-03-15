МИД Карабаха отвечает на заявления помощника президента Азербайджана

Утверждения азербайджанской стороны о том, что азербайджано-карабахский конфликт урегулирован и отныне не находится в международной повестке дня, не соответствуют действительности, заявляет Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха, комментируя утверждения, озвученные помощником президента Азербайджана, заведующим отделом внешней политики администрации президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым относительно азербайджано-карабахского конфликта, переговорного процесса и ряда других вопросов.

«О том, что азербайджано-карабахский конфликт не разрешен и нуждается во всеобъемлющем урегулировании, неоднократно заявляли представители как отдельных государств, в том числе стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и ряда международных организаций. Тот факт, что в декабре 2022 года Совет Безопасности ООН, который несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, обсудил ситуацию, связанную с блокадой Лачинского коридора, опровергает утверждения азербайджанской стороны о том, что вопрос конфликта вышел из международной повестки дня. Стремление официального Баку легитимизировать результаты незаконного применения силы против Республики Арцах [Нагорного Карабаха – ред.] и ее народа и представить это как решение азербайджано-карабахского конфликта, является попыткой вернуться к тому периоду, когда военная сила превалировала над международным правом», - говорится в комментарии.

На днях помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что создание международного механизма для обсуждения прав и безопасности карабахских армян не может быть условием со стороны Армении для подписания мирного договора с Азербайджаном. Гаджиев заявил, что «вопрос прав и безопасности армянского населения, проживающего в Карабахе, является исключительно внутренним делом Азербайджана», которое они не собираются обсуждать с третьей стороной, в том числе с Арменией.

Внешнеполитическое ведомство Карабаха подчеркивает, что достичь всеобъемлющего урегулирования конфликта можно только путем переговоров и на основе норм и принципов международного права.

«Отвергая международный механизм диалога с официальным Степанакертом, Азербайджан пытается избежать реализации возможных договоренностей. Вовлечение международного сообщества в диалог между Арцахом и Азербайджаном - единственный способ гарантировать всеобъемлющее разрешение конфликта», - заявляет МИД Карабаха.

Согласно сообщению, карабахская сторона категорически отвергает попытки Азербайджана исказить суть конфликта и представить его как внутреннюю проблему.

«На фоне продолжающейся более 90 дней блокады Арцаха очевидно, что таким образом Азербайджан преследует цель создать условия для беспрепятственного осуществления этнической чистки в Арцахе, исключив вмешательство международного сообщества. Именно поэтому Азербайджан выступает против вовлечения международного сообщества, в том числе направления международных миссий в Арцах, чтобы никто и ничто не могло помешать осуществлению его преступного плана - подвергнуть Арцах этнической чистке», - говорится в заявлении.

Азербайджанская сторона, по утверждению МИД НК, продолжает озвучивать ложные обвинения в том, что Армения не полностью вывела свои вооруженные силы и продолжает поставлять в Карабах оружие и боеприпасы. «Подобные утверждения не соответствуют действительности и преследуют цель оправдать продолжающуюся более 90 дней блокаду Лачинского коридора», - отмечается в заявлении.



«Подчеркнем, что Республика Арцах имеет Армию обороны, сформированную из местных жителей, наличие которой не противоречит ни одному положению трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и является основным гарантом безопасности народа Арцаха. Кампания Азербайджана против Армии обороны обусловлена тем, что Азербайджан стремится лишить армян Арцаха возможности самообороняться и противостоять преступным программам этнической чистки», - также отмечается в заявлении карабахского МИДа.



Внешнеполитическое ведомство Карабаха называет явной ложью утверждения Азербайджана, что Лачинский коридор открыт. «Следует отметить, что в ходе слушаний в Международном суде ООН Азербайджан имел возможность представить все свои аргументы относительно ситуации, связанной с блокадой Лачинского коридора. Однако тщательно изучив аргументы сторон, Международный суд ООН обязал Азербайджан гарантировать беспрепятственное движение по Лачинскому коридору. Вновь напоминаем, что решения Международного суда ООН имеют обязательную юридическую силу», - заключает МИД Нагорного Карабаха.