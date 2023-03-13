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Карабах

Гаджиев вновь утверждает, что Баку никогда не соглашался на создание международного механизма

Хикмет Гаджиев

Создание международного механизма для обсуждения прав и безопасности карабахских армян не может быть условием со стороны Армении для подписания мирного договора с Азербайджаном, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Совершенно неприемлемым и опасным подходом является обусловливание подписания Арменией мирного договора с Азербайджаном вопросами прав и безопасности проживающих в Карабахе граждан армянской национальности и создания международного механизма для этого», - заявил Гаджиев в интервью азербайджанскому агентству Report.

По его словам, об этом не может быть и речи, и Баку никогда на это не соглашался.

«Мы никогда не соглашались на это. В заявлениях Армении на этот счет нет никакой логики, они направлены на создание искусственной напряженности», - заявил помощник президента Азербайджана.

«Азербайджан не будет обсуждать вопросы, связанные с его суверенитетом, с какими-либо третьими сторонами, включая Республику Хаястан [Республику Армения – ред.]», - заявил Гаджиев.

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