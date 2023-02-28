Создание КПП в Лачинском коридоре не предусмотрено - Лавров

Режим функционирования Лачинского коридора должен соответствовать в полной мере самому первому трехстороннему заявлению от 9–10 ноября 2020 года, заявил в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это означает необходимость обеспечить свободу передвижения для исключительно гражданских гуманитарных грузов и гражданских лиц. Мы в рамках своих контактов стремимся достигнуть этого, прежде всего по линии российского миротворческого контингента. Там не предусмотрено создание каких-то контрольно-пропускных пунктов, но есть возможность техническими средствами снять подозрения, которые имеются в отношении того, что коридор действительно используется по назначению. Мы сегодня коснулись этого. Технические детали второстепенны по важности», - подчеркнул Лавров.

В минувшую пятницу в ходе встречи представителей Баку и Степанакерта обсуждался также вопрос открытия Лачинского коридора - единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. Какие конкретно договоренности были достигнуты в этом направлении, неясно. Уже 79 дней Азербайджан держит Лачинский коридор закрытым. Предложение установить КПП в Лачинском коридоре, а также в начале и конце так называемого «Зангезурского коридора» исходило от Азербайджана.