Представители Карабаха и Азербайджана встретились при посредничестве миротворцев РФ: достигнута договоренность

Об этом сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря карабахского лидера Лусине Аванесян.

Согласно информагентству, Аванесян уточнила, что обсуждались вопросы, связанные со снятием блокады Нагорного Карабаха, стабильными и бесперебойными поставками природного газа и электроэнергии.

Сообщается, что в ходе встречи достигнута договоренность об обеспечении бесперебойной работы газопровода Армения-Нагорный Карабах, о ремонте единственной высоковольтной воздушной линии э/передачи 110 кВ Шинуайр-Степанакерт и восстановлении электроснабжения.

«Мы ждем соответствующих шагов с азербайджанской стороны, что позволит нашим специалистам добраться до места отключения электроэнергии, оценить ущерб и начать ремонтные работы.

Что касается разблокировки дороги, то, по нашим данным, российская сторона продолжает прилагать усилия в этом направлении, и мы надеемся, что в этом плане в скором времени наступят положительные сдвиги», - подчеркнула пресс-секретарь.