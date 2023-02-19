Баку заявляет о готовности обсуждать права и безопасность карабахских армян, но есть условие

Ильхам Алиев, Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приняли участие в дискуссии о безопасности на Кавказе на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Алиев заверил, что уже достигнуты договоренности: «Насколько я понял из контактов с нашими американскими и европейскими партнерами, а также из сегодняшней трехсторонней встречи с премьер-министром Пашиняном, у нас есть общее понимание, что должны быть подходы в двух направлениях: армяно-азербайджанские мирные переговоры и контакты Азербайджана с армянским населением Карабаха. Также достигнута договоренность с нашими международными партнерами о том, что будут переговоры о правах и безопасности армянского меньшинства в Карабахе». При этом, президент Азербайджана исключил переговоры с Рубеном Варданяном, который, по словам Алиева, «контрабандным путем» осел в Карабахе. «Мы готовы вести переговоры, но с представителями армянской общины, родившимися и проживающими в Карабахе, а не с лицом, внедренным из России», - подчеркнул президент Азербайджана.

Лидер Азербайджана не уточнил, что он имеет в виду под «договоренностью с международными партнерами», и готов ли Азербайджан вести переговоры с армянами Нагорного Карабаха в рамках международного механизма, который он ранее отверг, заявляя, что это внутреннее дело Азербайджана и что посредники исключены. Вместо этого Алиев вновь заявил, что армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана, меньшинством, и могут пользоваться безопасностью и правами, гарантированными Конституцией Азербайджана, включая языковые и культурные привилегии.

Ильхам Алиев сказал, что заверил в присутствии госсекретаря Блинкена, что Азербайджан готов начать практические контакты с армянской общиной Карабаха, еще раз озвучив условие: «криминальный олигарх» Рубен Варданян должен покинуть Карабах.