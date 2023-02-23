Карабах не откажется от своего суверенитета, об интеграции с Азербайджаном не может быть и речи - Араик Арутюнян

В своем сегодняшнем послании президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян коснулся возможного диалога с Баку, заявив, что они готовы к этому диалогу и урегулированию конфликта, однако у них есть четкие принципы, которые необходимо учитывать.



В частности, в первую очередь необходимо обеспечить стабильную атмосферу взаимного доверия, исключив провокации и случаи применения силы, блокада должна быть снята, и Карабах должен иметь бесперебойное сухопутное сообщение с Арменией без какого-либо участия азербайджанской стороны, газоснабжение и электроснабжение должны быть полностью восстановлены, исключая новые случаи их нарушения. Что касается официального диалога с Азербайджаном, то он может проходить в рамках соответствующего международного формата, который может основываться на взаимоприемлемых принципах, на нормах международного права, включая равноправие.

«Составы переговорных делегаций должны определяться исключительно сторонами, что также означает, что Азербайджан не может вмешиваться в вопрос формирования состава арцахской делегации, и та же логика применима к составу азербайджанской делегации», - сказал Араик Арутюнян.



Президент Карабаха также подчеркнул, что право народа Карабаха на самоопределение и распоряжение собственной судьбой не подлежит обсуждению. «Арцах [Нагорный Карабах - ред.] никогда не откажется от своего суверенитета, и об интеграции с соседним Азербайджаном не может быть и речи», - заявил он.

«Любой другой процесс или решение, выходящее за рамки логики международного признания и защиты факта реализации права народа Республики Арцах на самоопределение, для нас неприемлемы, так как несомненно приведет к этническому уничтожению населения Республики Арцах Азербайджаном», - сказал Араик Арутюнян.



Между тем, Баку неоднократно заявлял, что Карабах является его внутренним делом, о праве на самоопределение не может быть и речи, а карабахский вопрос был решен в результате последней войны.