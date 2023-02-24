Араик Арутюнян решил лишить нового госминистра функций МИД

Предварительное условие президента Азербайджана Ильхама Алиева для диалога с Нагорным Карабахом, по сути, выполнено. Рубен Варданян освобожден от должности государственного министра, после чего президент Карабаха Араик Арутюнян представил предусловия Степанакерта для диалога с Баку или, как отметил Арутюнян, принципы и красные линии.

«Арцах [Нагорный Карабах - ред.] никогда не откажется от своего суверенитета, и об интеграции с соседним Азербайджаном не может быть и речи», - подчеркнул президент Карабаха.

Араик Арутюнян заверил, что право народа Карабаха на самоопределение и распоряжение собственной судьбой не подлежит обсуждению, «любой другой процесс или решение, выходящее за рамки логики международного признания и защиты факта реализации права народа Республики Арцах на самоопределение, для нас неприемлемы, так как несомненно приведет к этническому уничтожению населения Республики Арцах Азербайджаном».

Касаясь возможного диалога с Баку, Арутюнян подчеркнул, что он может проходить в рамках соответствующего международного формата, который может основываться на взаимоприемлемых принципах, на нормах международного права, включая равноправие.

«Составы переговорных делегаций должны определяться исключительно сторонами, что также означает, что Азербайджан не может вмешиваться в вопрос формирования состава арцахской делегации, и та же логика применима к составу азербайджанской делегации», - сказал он.

Подтвердив обязательство не отказываться от права на самоопределение, Араик Арутюнян вместе с тем подчеркнул, что для начала обсуждений с Азербайджаном в первую очередь необходимо создать атмосферу взаимного доверия, исключив провокации, применение силы и психологическое насилие.

«Блокада должна быть снята, и Карабах должен иметь бесперебойное сухопутное сообщение с Арменией без какого-либо участия азербайджанской стороны. Единственная форма их участия - добросовестное выполнение положений трехстороннего заявления от 9 ноября, во время которого Азербайджан должен гарантировать безопасность дорожного движения, воздерживаться от создания препятствий», - отметил президент Карабаха.

Помимо снятия блокады, Карабах требует полного восстановления газо- и электроснабжения, исключая новые случаи их нарушения.

Баку пока не отреагировал на требования, выдвинутые Степанакертом сразу после увольнения госминистра Рубена Варданяна. До этого глава Азербайджана на высшем уровне заявил, что не будет обсуждать вопрос статуса Карабаха, карабахский вопрос решен, карабахцев он считает своими гражданами, и они будут иметь такие же права, как и другие граждане Азербайджана.

Примечательно, что после увольнения Варданяна Араик Арутюнян решил лишить нового госминистра функций по координации МИД. Иными словами, возможный диалог с Баку уже не будет входить в рамки деятельности госминистра. Что касается назначения нового госминистра, то генпрокурор Гурген Нерсисян пока официально не заявил, что принимает предложение Араика Арутюняна и уходит с поста генпрокурора.