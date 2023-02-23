В Брюсселе ожидается армяно-азербайджанская встреча - Нед Прайс

В ближайшие дни в Брюсселе ожидается армяно-азербайджанская встреча, заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

По мнению американцев, Армения и Азербайджан добились значительного прогресса в переговорах за последние несколько месяцев. Как сказал Нед Прайс, они надеются увидеть продолжение этого прогресса.

«Это результат взаимодействия сторон. Это результат двустороннего, трехстороннего взаимодействия с Соединенными Штатами, а также дипломатических усилий Европейского союза и того, что мы надеемся увидеть, когда стороны встретятся в ближайшие дни в Брюсселе на переговорах, которые организует президент Европейского совета Мишель. Мы надеемся увидеть продолжение этого прогресса. Мы не настроены чрезмерно оптимистично, но продолжаем всячески поддерживать этот диалог, эту дипломатию для достижения всеобъемлющего решения», - заявил представитель Госдепа.

Представитель американской стороны, организовавшей последние переговоры Пашинян-Алиев, не уточнил ни даты, ни формата встречи: будет ли это встреча лидеров двух стран. В Брюсселе с участием президента Европейского совета переговоры вели исключительно лидеры.

Глава управления по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении Армен Хачатрян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что на данный момент не располагает информацией о встрече.

На вопрос, планируется ли встреча министров иностранных дел, в МИД ответили, что о визитах и встречах министра информируют в надлежащие сроки.

Пока Запад планирует новую встречу, Москва заявляет, что важно избегать «дублирования и конкуренции» посреднических усилий между Баку и Ереваном. В интервью ТАСС об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.