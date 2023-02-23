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В Брюсселе ожидается встреча лидеров Армении и Азербайджана – пресс-секретарь Госдепа США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, председатель Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Брюсселе, 31 августа 2022 г․

Армения и Азербайджан добились значительного прогресса в переговорах за последние несколько месяцев.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге в среду, передав мнение госсекретаря Энтони Блинкена, инициировавшего переговоры лидеров двух стран в субботу в рамках Мюнхенской конференция по безопасности.

«Это результат вовлеченности сторон. Это результат двустороннего взаимодействия с Соединенными Штатами, трехстороннего взаимодействия с Соединенными Штатами, а также дипломатических усилий Европейского союза, и того, что мы надеемся увидеть, когда стороны встретятся в ближайшие дни в Брюсселе на переговорах, которые организует президент ЕС Мишель», — сказал Прайс.

«Таким образом, мы надеемся увидеть продолжение этого прогресса. Мы не настроены чрезмерно оптимистично, но продолжаем всячески поддерживать этот диалог, эту дипломатию для достижения всеобъемлющего решения», — заявил представитель Госдепартамента США.

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