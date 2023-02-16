В правительстве Армении не располагают информацией о возможных армяно-азербайджанских переговорах в Мюнхене

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня едет в Мюнхен для участия в конференции по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля. Об этом Радио Азатутюн сообщили в пресс-службе правительства.

В аппарате премьер-министра лишь говорят, что Пашинян проведет встречи с главами ряда государств, не уточняя, с кем именно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Азербайджанские СМИ не исключают встречи лидеров Армении и Азербайджана. Возможны ли армяно-азербайджанские переговоры? В правительстве заявили, что на данный момент у них нет такой информации.

За несколько месяцев до 44-дневной войны, в феврале 2020 года, Пашинян и Алиев воспользовались мюнхенской площадкой, проведя открытую дискуссию в формате дебатов. Именно в ходе этой дискуссии Пашинян дошел в своих высказываниях до Тиграна Великого.

В Мюнхене также будет находиться госсекретарь США Энтони Блинкен, являющийся сторонником прямых армяно-азербайджанских контактов.

Вчера официальный Баку сообщил, что в ходе телефонного разговора заместитель Блинкена по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили перспективы армяно-азербайджанского переговорного процесса. Это второй телефонный разговор между чиновниками за последнюю неделю. В ходе предыдущего разговора также обсуждался мирный процесс. В тот же день американский чиновник также побеседовала с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, обсудила с ним урегулирование армяно-азербайджанских отношений.

Кстати, во внешнеполитическом ведомстве Армении сообщили, что вместе с премьер-министром в Мюнхен отправится и глава МИД Арарат Мирзоян.

Армения направила Азербайджану очередные предложения по проекту мирного договора, на сегодняшнем заседании правительства сообщил премьер-министр. Он сказал, что документ также передан странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ - США, Франции и России.

Ни положения документа, ни предложения Армении армянская сторона не раскрывает, но, как сказал Пашинян, договоренности должны быть такими, чтобы исключить нарушение мира. Ранее он заявил, что готов подписать договор, гарантирующий долгосрочный мир.

«Мы работаем над проектом со следующей логикой: получить документ, который мы готовы подписать в любой момент. Понятно, конечно, что этот документ должен быть приемлем и для Азербайджана, и мы надеемся, что в результате уже трех раундов переговоров удастся развить определенный наблюдаемый прогресс», - подчеркнул премьер.