Ереван завершил работу над очередным этапом проекта мирного договора и направил предложения Баку – Пашинян

Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян сообщил, что документ также передан странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

«Под предложениями следует понимать проект полного документа с нашими предложениями. Мы работаем над проектом со следующей логикой: получить документ, который мы готовы подписать в любое время. Понятно, конечно, что этот документ должен быть приемлем для Азербайджана. Надеемся, что определенный прогресс, наблюдаемый по итогам трех раундов переговоров, удастся развить», - заявил глава армянского правительства.

Несколько дней назад министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в Берлине, что Азербайджан ответил на предложения армянской стороны по проекту мирного договора и сейчас над ним работает Ереван. «Армения активно участвует в этих переговорах, и мы намерены продолжать наши активные усилия по построению стабильного и прочного мира в нашем регионе», - сказал Мирзоян.

Сегодня Пашинян представил видение Армении: документ должен содержать такую логику договоренностей, такую эффективную систему сдержек и противовесов, которая исключала бы любой сценарий нарушения прочного и стабильного мира.

«Подписание документа не должно привести к новой войне, но уже на основе этого мирного договора. Это звучит абсурдно, но может быть и такой сценарий. Наоборот, это действительно должно означать прочный мир», - заявил Пашинян, подчеркнув готовность армянского правительства и его личную готовность к подписанию такого договора как можно скорее.