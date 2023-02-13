Может ли оказанная Турции гуманитарная помощь стать стимулом для открытия границы?

Может ли оказанная Турции гуманитарная помощь стать стимулом для урегулирования отношений между двумя странами и открытия границы?

Спустя 30 лет впервые кратчайшая автодорога, связывающая Армению с Турцией, в субботу на короткое время открылась в одну сторону. Через мост Маргара Армения отправила 100 тонн гуманитарного груза в пострадавший от землетрясения город Адыяман, где около недели работает группа из 27 армянских спасателей.

Ожидания власти и оппозиции Армении в этом отношении отличаются друг от друга.

«При желании открытие границы возможно»

Председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Саркис Ханданян считает, что шаги Армении могут стать позитивным импульсом.

«Я считаю, что это в определенном смысле положительный импульс. Конечно, в случае стихийного бедствия такого масштаба говорить о положительных импульсах немного трудно, но, тем не менее, мы видим, что при желании можно, например, открыть границу, задействовать дороги, коммуникации, мы надеемся, что правительство Турции будет более склонно к этому процессу, и мы увидим более быстрые результаты», - отметил Ханданян.

Председатель комиссии по внешним отношениям напомнил, что в ноябре прошлого года технические делегации Армении и Турции встретились на границе именно у моста Маргара. По словам Ханданяна, мост, который три десятилетия не эксплуатировался, был подвергнут экспертизе, есть определенные проблемы, связанные с укреплением моста, но они могут быть быстро решены, если, конечно, будет принято политическое решение об открытии дороги.

«Хорошая новость в том, что мы увидели, что мост проходим. Я предполагаю, что, если будет принято другое решение, например, об открытии границы или хотя бы об открытии границы для граждан третьих стран, то не потребуется много времени, чтобы мост стал полностью проходим», - подчеркнул он.

«Турция не откроет границу, пока Армения не выполнит все ее требования»

Между тем в Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) уверены, что Турция не откроет границу. По убеждению оппозиционного депутата Артура Хачатряна, гуманитарные шаги Армении не окажут никакого влияния на нормализацию отношений.

«Турция открыла дорогу через Маргара, когда ей это было нужно, и будет держать ее закрытой до тех пор, пока Армения не выполнит все поставленные ею требования. Во-вторых, если бы Турция хотела проявить добрую волю, то потребовала бы от своего младшего партнера Азербайджана открыть Лачинскую дорогу и для населения Нагорного Карабаха было бы доставлено хотя бы 100 тонн товаров. Я не вижу никакого политического импульса, Турция не откажется от своей антиармянской политики до тех пор, пока эти власти не примут все предварительные условия Турции, включая отказ от Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]», - сказал Хачатрян.

По словам оппозиционного депутата, Турция не ценит гуманитарный жест Армении, поскольку власть этой страны не сделала никаких заявлений, благодарность выразил лишь спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч.

«[Премьер-министра Армении] Никола Пашиняна благодарит за отправку гуманитарной помощи в Турцию [президент Армении] Ваагн Хачатрян, а от президента Турции я не слышал каких-либо слов благодарности», - сказал Артур Хачатрян.