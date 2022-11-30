Пресс-секретарь Эрдогана сообщил о встрече армянской и турецкой технических делегаций в начале ноября

В начале ноября армянская и турецкая технические делегации «встретились на армянской и турецкой сторонах границы, две делегации даже пообедали на территории Армении», вчера в эфире одного из турецких СМИ заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, касаясь процесса нормализации отношений между Ереваном и Анкарой.

«Были обсуждены те работы, которые будут проводиться при открытии границ, вопросы, касающиеся ремонта моста, пограничного контроля, пропускных пунктов. В этом смысле можем говорить о положительном сдвиге в процессе», - отметил он.

Ни Анкара, ни Ереван не распространяли сообщения о том, что на границе встретились представители делегаций двух стран. Ранее спецпредставитель Еревана Рубен Рубинян сообщил Радио Азатутюн, что встреча состоялась 1 ноября. Представитель правящей силы подтвердил, что конкретная работа действительно началась. Рубинян также оценил ее положительно.

«На встрече обсуждалась реализация этих договоренностей и не только, в целом обсуждались вопросы, связанные с разблокированием армяно-турецкой границы. И эти встречи будут продолжены», - сказал вице-спикер НС.

Спецпредставитель армянской стороны не сообщил, кто входил в состав армянской делегации. По этим и другим вопросам Радио Азатутюн обратилось в МИД Армении. В ведомстве нам пока не ответили.

Новый этап нормализации армяно-турецких отношений начался год назад. Единственным достижением сторон за прошедшие месяцы на данный момент стало восстановление авиасообщения между двумя странами. Летом Ереван и Анкара договорились частично открыть границу для граждан третьих стран и начать прямые авиаперевозки грузов, но когда это произойдет, неизвестно.

6 октября в Праге впервые за последние 13 лет состоялась встреча лидеров двух соседних стран.