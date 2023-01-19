Армяно-азербайджанские мирные переговоры в данный момент идут при посредничестве США – провластный депутат

Армяно-азербайджанские мирные переговоры в настоящий момент идут при посредничестве США, заявил член комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении, депутат правящей фракции «Гражданский договор» Саркис Ханданян.

По словам депутата, вариант текста мирного договора был представлен ​в США.

Содержание текста мирного договора не опубликовано, известно одно: Армения и Азербайджан передают друг другу свои предложения по нему. Последний раз предложения направила Армения, как сказал министр иностранных дел Арарат Мирзоян, уже месяц они ждут ответа от Азербайджана.

«Я бы не спешил делать выводы о том, что процесс переговоров вокруг мирного договора зашел в тупик. Вчера это подтвердил и министр иностранных дел, сказав, что обсуждения вокруг текста мирного договора продолжаются», - отметил депутат.

Переговоры по мирному договору были организованы на трех площадках: при посредничестве Евросоюза, США и России. Однако с ноября прошлого года переговоров ни на уровне лидеров, ни на уровне министров иностранных дел не было.

Содержание американских и российских предложений официально не публиковалось. О них говорил президент России Владимир Путин. По его словам, вашингтонский вариант мирного договора подразумевает, что Нагорный Карабах должен быть частью Азербайджана. Также есть возможность включить вопрос Карабаха в мирный договор, который предстоит заключить между Арменией и Азербайджаном, предположительно, это предложение России.

Несколько дней назад премьер-министр Никол Пашинян заявил, что готов подписать документ на основе предложений России, а вчера он заявил, что готов пойти на подписание мирного договора на основе Пражских договоренностей. В конце концов, какой вариант предпочтительнее для Армении - российский или западный?

«Это не вопрос предпочтений, самое важное, насколько посредник может гарантировать, что мирный договор просто не останется на бумаге, и сейчас, по сути, процесс идет по логике процесса, начатого при посредничестве США», - сказал депутат.

Руководитель оппозиционной фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян сегодня был удивлен: «В условиях двух, не говорю, что взаимоисключающих, но принципиально разных договоров как можно соглашаться на оба? Вы очень хорошо сформулировали политику Пашиняна - тот, который получится».

В отличие от провластного депутата, оппозиционер не настроен оптимистично, он считает, что переговоры на данный момент зашли в тупик.

А руководитель другой оппозиционной фракции – «Айастан», Сейран Оганян вообще считает мирную повестку ложной.

«Боевые действия, та же блокада означают, что мирная повестка ложная, власти слепо идут и вступают в эту ложную повестку, даже боясь сказать, что Арцах [Нагорный Карабах – ред.] самоопределился, и Арцах в этих условиях не имеет никакой возможности жить в составе Азербайджана», - подчеркнул Оганян.

После телефонного разговора с премьер-министром Армении госсекретарь США Энтони Блинкен написал в Твиттере, что говорил с Пашиняном о шагах по возобновлению двусторонних мирных переговоров с Азербайджаном. Пресс-секретарь Госдепартамента США сообщил, что в ближайшие дни состоится разговор между Блинкеном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В последнее время мы видели регресс вокруг Нагорного Карабаха. Мы хотим, чтобы конструктивный диалог возобновился. Мы готовы к двустороннему взаимодействию. Мы готовы взаимодействовать с партнерами, через ОБСЕ или, если и когда это будет уместно, в трехстороннем формате, как мы это делали ранее», - сказал Прайс.

С учетом последних заявлений американской стороны готовится ли встреча министров иностранных дел? Если да, то когда и где? До сих пор посредником на встречах этих официальных лиц выступали США. В МИД Армении Радио Азатутюн лишь ответили, что заранее проинформируют о встречах министра.