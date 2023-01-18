Пашинян подтвердил готовность Еревана подписать с Баку мирный договор на основе Пражских договоренностей

«Мы очень четко заявляем, что готовы пойти на подписание мирного договора с Азербайджаном на основе Пражских договоренностей», - в ходе правительственного часа в парламенте сказал Пашинян.

По итогам состоявшейся в Праге 6 октября четырехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля было принято заявление, в котором Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Пашинян отметил, что последние заявления президента Азербайджана противоречат этим договоренностям.

10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «Зангезурский коридор», который должен связать Азербайджан с Нахичеваном через Сюникскую область Армении, «будет рано или поздно запущен, хочет того Ереван или нет».

«Для людей становится очевидным, что и заявления по части Лачинского коридора, и эти заявления напрямую нарушают взятые Азербайджаном международные обязательства», - отметил армянский премьер.

По словам Пашиняна, эти заявления носят провокационный характер и направлены на эскалацию, а правильная реакция армянской стороны на эти заявления должна стать определенным фактором стабильности в регионе.

Он напомнил, что международное сообщество также отмечает, что блокада Лачинского коридора и агрессивные заявления Азербайджана создают новые препятствия для установления мира.

«Но кто сказал, что не именно этого хочет Азербайджан, чтобы такими провокационными заявлениями полностью сорвать мирный процесс?» - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что реакция Армении должна быть ассиметричной. «Следует вести активную международную политику и усиливать становление институциональных структур, не отклоняться от пути реформ и не отказываться от мирной повестки», - заключил Никол Пашинян.