Мы сделаем все, чтобы избежать гуманитарной катастрофы в Карабахе - спикер НС Франции

«Что касается миссии по установлению фактов, то я не знаю, был ли такой запрос со стороны властей Армении. Когда были обращения, например, со стороны Украины, Франция ответила на эти обращения, на эту просьбу, направив ряд экспертов. Но я не знаю, сформулировала ли Армения такой запрос и направила ли его Франции или Европе. Я не могу ответить на этот вопрос», - сказала Брон-Пиве.

Ранее о необходимости отправки в Нагорный Карабах и Лачинский коридор группы по установлению фактов говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян, а сегодня об этом заявил глава МИД Армении, подчеркнув важность оценки гуманитарной ситуации на местах. Однако неясно, обратился ли уже официальный Ереван в международные структуры по поводу миссии по установлению фактов и не будет ли Баку этому мешать?

Говоря о миссии наблюдателей Евросоюза на границе Армении с Азербайджаном, Яэль Брон-Пиве выразила надежду, что они смогут еще раз обратиться к Европе и направить еще одну миссию в Армению. «Естественно, эти обсуждения продолжаются. Это та позиция, которую отстаивает Франция. Но необходимо, чтобы каждое государство-член согласилось с этой позицией. Сегодня Франция не заменяет Евросоюз на границе двух стран», - сказала она.

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян добавил, что Франция нужна Армении не как сторона, а как посредник. «Если я не ошибаюсь, для этого как минимум нужно еще и согласие Азербайджана. Также коллега упомянула о заявлениях властей Армении, но справедливо звучит то, что для этого нужно согласие всех сторон. И в этом случае мы можем быть только благодарны Французской Республике. Обращаясь к предыдущему вопросу коллеги, хочу, чтобы мы зафиксировали одну вещь: Франция нужна нам как посредник, а не как сторона», - сказал он.

Спикер Национального собрания Франции на состоявшейся сегодня совместной пресс-конференции сказала, что Франция очень обеспокоена в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе. По ее словам, блокада Карабаха все больше ухудшает гуманитарную ситуацию, поэтому очень важно, чтобы дорога была открыта. Каким образом они будут способствовать открытию коридора, французский законодатель не уточнила. «Очень важно восстановить свободное передвижение между Арменией и Азербайджаном, электричество и интернет-связь. Мы сделаем все, чтобы избежать гуманитарной катастрофы», - сказала Брон-Пиве.

Касаясь вопроса о том, как Запад может привести Азербайджан в поле диалога, принимая во внимание то, что Карабах сегодня готов к диалогу с Баку, а Армения готова поддерживать этот диалог, спикер Национального собрания Франции сказала, что диалог с Азербайджаном существует, его следует продолжать и укреплять. «Как бы ни обострялась напряженность вокруг Нагорного Карабаха и Лачинского коридора, диалог не прекращен, и я считаю, что мы должны продолжить и продолжаем наращивать наши усилия, чтобы диалог продолжился и дал результаты», - сказала она.

Яэль Брон-Пиве также сочла неуместным применение санкций против Азербайджана до тех пор, пока не исчерпан путь к возможному миру и диалогу.

На вопрос, не пора ли Франции сделать первый шаг и признать независимость Нагорного Карабаха, спикер парламента Франции ответила, что официальный Париж не признает независимость Карабаха в соответствии с международным правом. Она напомнила, что в прошлом году Сенат и Национальное собрание Франции приняли резолюции, осуждающие агрессию Азербайджана против Армении, а также затронули вопрос Лачинского коридора. Эти резолюции в поддержку Армении, однако, не имели обязательной силы, и правительство Франции после их принятия поспешило заявить, что они «не отражают официальной позиции».

Сегодня председатель Национального собрания Франции также говорила о Минской группе ОБСЕ, которая после войны фактически не действовала, утверждая, что это очень важная площадка для диалога, но не единственная. «Следует испробовать все средства, чтобы напряженность как можно скорее ослабла», - сказала она.

Из-за каких стран и каких разногласий после обсуждения по вопросу Лачинского коридора в Совете Безопасности ООН в декабре прошлого года разработанное Францией заявление не было принято? На этот вопрос спикер парламента Франции ответила, что, к сожалению, сказать не может.